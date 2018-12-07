Geleceğe 'Kodlama Merkezi'nde hazırlanıyorlar

07 Aralık 2018 Cuma 12:38



07 Aralık 2018 Cuma 12:38

Geleceğe 'Kodlama Merkezi'nde hazırlanıyorlarSimav Osmanbey Ortaokulu bilgisayar ve kodlama sınıfında, robotik kodlama alanında eğitim alan öğrenciler uluslar arası yarışmalara hazırlanıyorKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Osmanbey Ortaokulu bilgisayar ve kodlama merkezi olarak oluşturulan sınıfta 28 öğrenci teknolojik eğitim alıyor. Şubat ayında Bursa'da yapılacak olan uluslar arası 'Frst Lego League' yarışmasına 7 öğrenci ile katılacak ekibin şampiyon adayı olduğu belirtiliyor. Osmanbey Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilal Sarıkaya, teknolojik çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Osmanbey robotik ekibi olarak, öğrencilerimize dünyanın yazılımlarından geri kalmamak adına robotik ve kodlamayı bir arada yapmak istedik. Legonun robot parçaları E-V 3 diye adlandırılan setleri aldık, öğrencilerimizle beraber kodlamasını yapıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimiz sadece kodlamayı değil, takım çalışmasını, takım ruhunu ve problemlerle nasıl baş edileceğini kendi kendine çözüyorlar. Ben de onlara rehberlik etmeye çalışıyorum. Çalışmaları bir üst aşamaya götürüp, bunu dünya çapında yapılan 'Fırst Lego League' yarışmalarına katılacağız. Bu sene Şubat ayında Bursa'da olacak, her gün 2 saat çalışıyoruz, umarım iyi bir netice elde ederiz" dedi.Osmanbey Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Hüma Cengiz, yarışmalara her gün düzenli olarak çalıştıklarını, Bursa'da yapılacak uluslar arası yarışmada iddialı olduklarını belirterek, kazanmayı ümit ettiklerini söyledi.Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, "Arkadaşlarımızın ve ekibinin başarılı olacaklarına inanıyorum. Osmanbey ekibinin akademik başarısı olduğu kadar robotik alanda da en üst düzeyde olacağından eminiz. Katkılarından dolayı, çalışanlarına, öğretmenlerimize, öğrencilerimiz ile velilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Fen ve Teknoloji Öğretmeni Resul Yusuf Yeşilyurt, "Fırst Lego League Osmanbey Ortaokulu olarak katılıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte kodlama ile robotiği birleştirerek mükemmel bir şey çıkarmaya çalıştık. Öğrencilerimiz bu durumda görüldüğü gibi uyduyla başlayıp, uzaydaki tüm araç ve gereçleri kullanmaya çalışıyorlar, programlaması da mükemmel olduğu sürece inşallah bu sene ki yarışmada birinci olmaya adayız" ifadelerini kullandı.Osmanbey Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Mahmut Asım Esen, kodlama ile yapılan programlar hakkında bilgi vererek, yarışmanın amacını anlattı.