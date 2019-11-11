Haberler » Güncel » 'Geleceğe nefes' için Senir köyüne de fidan dikildi - Haber

'Geleceğe nefes' için Senir köyüne de fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Şuhut ilçesine bağlı Senir köyündeki ormanlık alana fidanlar dikildi.

11.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:33'Geleceğe nefes' için Senir köyüne de fidan dikildi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, ilçesine bağlı köyündeki ormanlık alana fidanlar dikildi.

Etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, çok vatandaş ile birlikte öğrenciler öğretmenleriyle beraber katıldı. Fidanların dağıtımının ardından Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler ormanlık alana 800 badem, 200 ceviz, 500 ve 50 adet kestane ağacını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Ayrıca Şuhut ilçe genelinde toplam 7 bin 500 adet fidan toprakla buluştu. Etkinliğin ardından Senir köylü vatandaşlar tarafından yapılan ilçenin yöresel lezzeti olan bükme protokol üyeleri ve binlerce vatandaşa ikram edildi.

Kaymakam Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt, ikramdan dolayı köy halkına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Senir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Sivas'ta, 511 bin fidan toprakla buluşturuldu
15:52 Van'da halaylı fidan dikimi
15:52 Denizli'de 200 bin fidan toprakla buluşturuldu
15:52 Kocaeli fuhuşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi
15:52 İstanbul-kitap fuarı'nda rekor imza soner yalçın'ın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
14:59 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir
14:49 Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
14:33 İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 15:53:37