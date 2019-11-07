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"Geleceğe Nefes" kampanyasına destek

Türkiye genelinde, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Geleceğe Nefes" sloganıyla hayata geçirilecek fidan dikim kampanyasına Altınova ilçesi de 450 fidanla destek verecek.

07.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:18
Türkiye genelinde, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Geleceğe Nefes" sloganıyla hayata geçirilecek fidan dikim kampanyasına Altınova ilçesi de 450 fidanla destek verecek.
81 ilde 2023 noktada aynı anda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz tarafından imzalanan protokol kapsamında, 200 incir, 100 at kestanesi, 100 gül hatmi, 25 mor salkım ve 25 yasemin olmak üzere toplam 450 adet fidan dikimi yapılacağı belirtildi.
Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile başlatılan kampanya çerçevesinde 450 fidanın 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de fidan bağışçıları ve sahipleri tarafından Altınova Hersek Sahilinde dikileceği ifade edildi.

Altınova, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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