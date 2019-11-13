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'Geleceğe Nefes Ol' diyerek 2 bin fidan diktiler

Özel Denizli Tekden Hastanesi fidan dikimi etkinliği kapsamında 'Geleceğe Nefes Ol' seferberliği ile Honaz ilçesinde 2 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

13.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:25'Geleceğe Nefes Ol' diyerek 2 bin fidan diktiler
Özel Tekden Hastanesi fidan dikimi etkinliği kapsamında 'Geleceğe Nefes Ol' seferberliği ile ilçesinde 2 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tekden Hastanesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, hastane yöneticileri, hekimler ve personelleri katıldı. Etkinlik ile 'Geleceğe Nefes Ol' seferberliğine destek olarak, Honaz ilçesinde 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidanların dikilmesinin ardından ilk can suyu verildi. Tüm Türkiye'de başlatılan fidan dikme etkinliğine destek vermenin önemi vurgulandı.

Etkinlik fidanların toprağa buluşturulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Fidanların can suyu da yine hastane yöneticileri ve doktorlar tarafından verildi. - DENİZLİ

Geleceğe Nefes, Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: İHA

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