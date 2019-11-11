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"Geleceğe Nefes" projesine Aksu'dan destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

11.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:05
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Projeye 'dan da büyük destek geldi. Aksu'da Aksu Kaymakamı Aydın Ergün önderliğinde Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine fidan dikildi. Yeşilkaraman Mahallesinde ise AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen organizasyonda yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Türkiye'de saat 11: 11'de 2023 noktada 11 milyon fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi 81 ilde eş zamanlı hayata geçirildi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde 200 bin fidan dikilirken, Aksu'da da fidan dikildi. Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimine Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil Gökçen, meclis üyesi İbrahim Köseoğlu, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katılırken, Belediye Başkanı Halil Şahin Büyükşehir Belediye Meclisine ve öncesinde yapılması gereken grup toplantısına katılmak zorunda olduğu için fidan dikiminde yer alamadı.

Fidan dikimine AK Parti Kadın Kolları teşkilatından da büyük destek geldi. Kadın Kolları tarafından Türkiye genelinde üye sayısı kadar fidan diken AK Parti'nin, Antalya İl Kadın Kolları Antalya'da 95 bin fidanı toprakla buluşturdu. Aksu Yeşilkaraman Mahallesinde Kadın Kolları İl Başkanı Tülay Beşkonak Özçay başkanlığında bir araya gelen kadınlar mahalleye fidan dikti. Kadın Kollarının bu etkinliğine Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, Aksu Belediye Meclis Üyesi Pınar Uğur da destek oldu. - ANTALYA

Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

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