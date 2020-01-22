Haberler » Ekonomi » Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu - Ekonomi

Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu bildirdi.

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgilerin yer aldığı belirtildi.
Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanların gelişiminin, aynı kuruma bağlı ekiplerce izlendiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Geleceğe Nefes, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:16  Moody's: "Küresel finansal koşullar ılımlı"
16:13  Rekabet Kurumu, bankalarda incelemeye başladı
16:12  Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından "Yılın CEO'su" seçildi
16:12  Rekabet Kurulundan bazı birleşme, muafiyet ve devralma işlemlerine izin
16:10  Trump'tan AB'ye gümrük vergisi tehdidi
22.01.2020 16:16:59