Geleceği Tahmin Edebilen Çizgi Film Simpsonlar!!! Bunu Nasıl Bildiler?

29 yıldır yayında olan The Simpsons, bulunduğu bazı kehanetlerin doğru çıkması sebebiyle özellikle komplo teorisyenlerinin çok sık kullandığı bir argüman haline gelmiş durumda. Ebola virüsünün yayılması, Amerika
'daki İkiz Kuleler saldırısı, Trump
'ın başkan seçilmesi gibi tutan komplo teorilerinin yanı sıra teknolojik gelişmeler konusunda da Apple
'a ilham kaynağı olduğu düşünülen akıllı telefon, akıllı saat gibi nesneler de henüz piyasada yokken, yıllar öncesinde dizide kullanılmış. Gelin Simpsons'taki kehanetlere birlikte göz atalım.
Amerika Birleşik Devletleri,Apple
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:01