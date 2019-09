Geleceği Yazan Kadınlar, Birleşmiş Milletler haftasında New York'ta anlatıldı

Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell'in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York'ta anlatıldı.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, kadınların teknoloji alanında istihdamını ve girişimciliğini artırmak amacıyla başlattığı Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile örnek iş modeli olarak bir kez daha dünyanın karşısına çıktı.

Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Business Call to Action (BCtA) 9'uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak bu konuda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübelerini aktardı.

Müziğin evrenselliğine değinen Yiş, müzik kelimesinin kökü olan periden yola çıkarak adeta "bir peri masalına" dönüşen Geleceği Yazan Kadınlar'ın hikayesini ilgi çekici bir dille anlattı.

BCtA; gelir dağılımının eşit olduğu, daha yaşanabilir bir dünya için özel sektörün gayretini destekleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kurulan bir platform. Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile Turkcell, temmuz ayında BCtA iş birliğinin bir parçası haline gelmişti.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen forum kapsamında "Doing Business Differently: Empowering Women Through Inclusive Business"-"Farklı Şekilde İş Yapmak: Kapsayıcı İş Modelleriyle Kadınların Güçlendirilmesi" temalı bir panel düzenlendi.

Panel, kar hedefi olmayan düşük gelirli toplulukların değer zincirine katılmasını hedefliyor. Ayrıca, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan kapsayıcı işletmelerin ve kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi destekleyen özel sektör liderlerinin sesini duyurmayı da amaç ediniyor. Katılımcılar, düşük gelirli kadınların iş hayatına kazandırılmasıyla şirketlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin kazanımları ile ilgili bilgi aktarmanın yanı sıra bu entegrasyonun iş modellerine etkilerini ele aldı.

"Kadınların teknoloji alanında güçlü roller edinmelerini destekliyoruz"

Açıklamaya göre, panelde konuşan Ömer Barbaros Yiş, şunları kaydetti:

"Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Teknoloji üreterek fark yaratan nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projemiz, hayata geçtiği günden beri kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz, bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı. Dünyanın ilk dijital operatörü olmamızın yanında Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Alanımız doğrultusunda, kadınların teknoloji dünyasında güçlü roller edinmeleri için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdürüyoruz."

Proje dahilinde her yıl 100 kadına iş imkanı sağlanıyor

Turkcell'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirdiği Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile kadınların mobil yazılım ve kodlama öğrenme, geliştirme yolculuğu 2017'de başladı

Projede, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlar hedef profili oluşturuyor.

Proje; eğitim süreci, proje geliştirme ve final olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında ön eğitimini tamamlayanlar, Girişimcilik Yolculuğu ve Test Uzmanı Yolculuğu olmak üzere uzmanlaşacakları alanlarını kendileri belirliyor.

Stratejik ürün ve hizmetlerine katkıda bulunmaları için Turkcell, her yıl 100 kadına iş imkanı sağlıyor.

Bu yıl proje dahilinde dijital okuryazarlık eğitimleri de başladı. Şu ana kadar 908 kişi dijital okuryazarlık eğitimini tamamlayıp sertifika aldı.

Projeye bu yıl 64 ilden bin 510 kadın başvurdu. Eğitime katılanlar arasında Suriye, Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, KKTC ve Kırgızistan'dan vatandaşlar da bulunuyor.

Geleceği Yazan Kadınlar arasından test uzmanı aşamasına gelmiş olanlar, bugüne kadar 8 bin 187 bulgu ve fikri Turkcell'e iletti.

Yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkanı sağlayarak 200 kadının, 2021 yılına kadar test uzmanı olarak yetiştirilmesi planlanıyor.

