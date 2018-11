Geleceği Yazan Kadınlar' İkinci Yılına Girdi

27 Kasım 2018 Salı 17:43



27 Kasım 2018 Salı 17:43

Türkiye'nin teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmak, teknoloji üreten ülke olmak ve yerli insan kaynağıyla fark oluşturan nesiller yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirilen 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesi, ikinci yılına girdi.Kadın istihdamında Türkiye'deki önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar, inovasyonun daha da geniş kitlelere yayılması için ikinci yılına girdi. TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, Emine Erdoğan'ın büyük desteğiyle yola devam ediyor.Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıyla öne çıkan projenin yeni dönem tanıtımı, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı törende, 'Geleceği Yazan Kadınlar'ı temsilen Hasibe Zafer ve Melike Admış yer aldı."Kadınsız dijital dönüşüm, eksik bir gelecek demektir"Bilgi teknolojilerinin artık dünyanın yeni çehresini oluşturduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir. Kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı, ürettiği ve karar alıcı mekanizmalarda yer aldığı bir süreç, bize daha güçlü bir geleceğin kapısını açacak. Amerika'da bir teknoloji firmasının çok ilginç bir tespiti var: yapay zeka, kadınları mutfak resimleriyle ilişkilendirirken, doktorları her zaman erkek olarak tanımlıyor. Yani, öyle bir eşikteyiz ki geleceği elinde bulunduran teknolojik alan, adil olmayan bir cinsiyet algısıyla şekillenmeye çoktan başlamış görünüyor. Kadınlar şimdiden bu alanda varlık göstermezse, eski kalıplar, gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edecek. Ülke olarak teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi tasarlayan ve üreten olmak en büyük hedefimiz. Bu hedefi on ikiden vurmanın tek ön koşulu da, kadınların bu süreçte mutlaka ve eksiksiz olarak yer almalarıdır. Bu vesileyle teknoloji üretmenin yalnızca bir zümreye ait olmadığını gösteren ve ilk günden beri kadınları güçlendirmek için çalışan Turkcell'i ve TOBB'u kutluyorum. Geleceği yazmaya niyetli genç kızlarımız ve kadınlarımızı, insanı kendine esir eden değil, insana hizmet eden teknoloji dünyasına davet ediyorum" şeklinde konuştu."2019'da 5000 Geleceği Yazan Kadın olacak"Zenginliğe giden yolun kadınların teknolojik yetkinliklerini artırmaktan ve onları ekonomiye daha fazla dahil etmekten geçtiğini ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadınlara uygulama geliştirme becerileri kazandırmayı hedefleyen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile Turkcell'in geliştirdiği eğitim içerikleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile geniş kitlelere ulaşıyor. 2019'da çok daha büyük başarılar yakalayacağız. Bu sene proje ürettiğimiz il sayısını 21, ulaşacağımız kadın sayısını 5 bine çıkardık. Bugün OECD'de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 60, Türkiye'de ise yüzde 30'lara ulaşmış durumda. İnanıyoruz ki Geleceği Yazan Kadınlarımızla bu oranı daha da yukarılara çıkaracağız" dedi.Ahmet Akça: "Teknolojik girişimleri desteklemeye devam edeceğiz"Hem toplumsal fayda sağlamak hem de topluma katkı sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Geleceği Yazan Kadınlar'da olduğu gibi, bu gizli değerleri ortaya çıkarmak için, her türlü gayreti gösteriyoruz. Sadece bu projeye katkı sunmuyor, engelli ve üstün zekalı çocuklara, ortaöğretimden üniversiteye her seviyede eğitim kurumuna destek veriyoruz. Turkcell'in Nepal'den Karayipler'e, Norveç'ten Güney Amerika'ya 30'u aşkın ülkede 130 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamalarının arkasında kadın kahramanlarımız var. Geleceği Yazan 100 başarılı kadını şirketimiz bünyesinde test uzmanı olarak istihdam ediyoruz" şeklinde konuştu.Dijital okuryazarlık eğitimleri de başlayacakYapılan bilgilendirmede; illerde TOBB'a bağlı Kadın Girişimciler Kurulları'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimlere katılım için internet üzerinden başvuru yapılabilecek.Suriyeli kadınlar da başvurabilecekAyrıca; Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de kendilerine özel iletişim çalışmaları ile programa başvurabilecek. Suriyeli mültecilere Merhaba Umut uygulaması üzerinden projeyle ilgili bilgilendirilecek. - İSTANBUL