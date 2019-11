Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamını ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak ne kadar önemliyse mevcut potansiyeli daha nitelikli hale getirmenin de en az onun kadar önemli olduğunu belirterek, "Düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programlarıyla kadınlarımızın daha nitelikli hale gelmesi için çalışıyoruz. Bütün İşbaşı Eğitim Programlarımıza katılanların yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor." dedi.

Bakan Selçuk, Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi kapsamında Küçükyalı Plaza'da düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, kadınların yazılım teknolojisinde yer alarak girişimcilikte daha etkin bir noktaya gelmeleri adına bu projeyi çok önemsediğini ifade etti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell'in bu konudaki iş birliğini takdirle karşıladığını dile getiren Selçuk, üretim potansiyelini her alanda harekete geçirecek yeni projelere ve öncü girişimlere ihtiyaç olduğunu gördüklerini belirtti.

Türkiye'yi teknolojiyi kullanmaktan daha çok üreten bir konuma getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın katma değeri yüksek sektörlerde yer almalarını çok değerli birer kazanım sayıyoruz. Bakanlık olarak, kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için gayret gösteriyoruz. O yüzden özellikle kadınlarımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önem verdiği milli teknoloji hamlesinde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik bir önem taşımakta. Burada daha gideceğimiz yol olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceği bugünden inşa etmek lazım."

Türkiye'deki genç ve dinamik nüfus nasıl yönlendirilirse geleceğin de o şekilde inşa edileceğine işaret eden Selçuk, bu bakımdan insan kaynağını yeni sanayi devrimine uygun becerilerle donatmanın ve kadınların ekonomik hayattaki varlıklarını artırmanın 2 önemli husus olduğunu vurguladı.

Selçuk, dijital dünyada girişimciliği harekete geçirmek durumunda olduklarını, girişimin sadece üretim olmadığını, aynı zamanda yeni iş sahası ve ekmek kapısı olduğunu, bu yüzden yoksullukla mücadele ve işsizliğe karşı da girişimciliği teşvik etmenin önemini vurguladı.

Kadınların girişimcilik alanındaki performansının kendisini son derece mutlu ettiğini dile getiren Selçuk, kadınların titizliği, öz güvenleri ve detaylara düşkünlüğüyle daha iyi bir kod yazar olduklarını söyledi.

"Kadın girişimci potansiyelini geliştirme" misyonu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kadın girişimci potansiyelini gerek nicelik gerekse nitelik bakımından geliştirmeyi misyon edindiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geleceği Yazan Kadınlar projesi gibi benzer tüm projelerin her zaman yanında olduk. Kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakış açılarının özellikle bu sektörlerde değerlendirilmesi gerektiğini anladık. Projeye katılanlar arasında hem çocuk sahibi hem de kariyerine devam eden kadınlarımız, görme engelli kardeşlerimiz var. Görme engelli kardeşlerimiz için yazılım geliştiren kadınlarımız mevcut. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın eseri olan İSMEK'ten eğitim alarak kodlama yapmış olan kadınlarımız var. Aslında belki de bu kodlamanın ilk başlangıcı İSMEK'lerdeki kurslardan başladı. Bu anlamda öncü girişime çığır açan vizyonundan dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı belirtmek isterim."

Kadınların her alanda varlıklarını gösterdiklerine ve teknolojiye hakim hale geldiklerine işaret eden Selçuk, kadınların öğrendikleri mobil yazılımlarla teknoloji ve hizmet şirketlerinin ekosistemlerinde kolaylıkla yer aldıklarını ifade etti.

Ailenin toplumun önemli yapı taşlarından biri olduğunu dile getiren Selçuk, aileyi gelecek kuşaklara taşımada ve toplumu inşa etmede kadınların rolünün çok net olduğunu, tarih boyunca da kadınlara aile içinde önemli bir yer verildiğini anlattı.

Bakan Selçuk, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde kadınlara büyük önem verildiğini, kadınların okullaşma ve iş gücü katılım oranlarının yükselişe geçtiğinin altını çizdi.

- "Kadınların iş gücüne katılım oranında Avrupa'da birinci sıradayız"

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine de önem verdiklerini belirten Selçuk, proje kapsamında liselerdeki kızlara mühendislik eğitimi anlattıklarını, mühendislik okuyan başarılı kızlara ise burs verdiklerini, bu şekilde fen liselerinde okuyan kızların oranlarının arttığını belirtti.

Teşviklerden desteklere kadar kadınlara yönelik uygulamalar ve sundukları ayrıcalıklar sayesinde önemli bir noktaya geldikleri ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Kadın girişimcilerimiz ve çalışma hayatına dahil olan kadın sayımız her geçen gün daha da artmakta. Bakanlık olarak temel bir prensibimiz var. Bireylerin mutlu, ailelerin uyumlu, toplumun da daha müreffeh olması için çalışıyoruz. Bu 3 sac ayağını birbirinden bağımsız görmüyoruz. Bu 3 sac ayağını sağlamamız için en önemli noktalardan biri de hem ekonomik hem sosyal kalkınmayı sağlayabilmek. Bu anlamda da girişimcilik olmazsa olmazımız. Kadın istihdamını ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak ne kadar önemliyse mevcut potansiyeli daha nitelikli hale getirmekte en az onun kadar önemli. Düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programları'yla kadınlarımızın daha nitelikli hale gelmesi için çalışıyoruz. Bütün İşbaşı Eğitim Programlarımıza katılanların yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor."

Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kadınların finansal okuryazarlığını da önemsediklerini, geçen yıl kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve finansal okuryazarlık konusunda başlattıkları seminerlerle 4 bin kadına eğitim verdiklerini belirtti.

"Lider kadınların olduğu toplumlar lider ülkeler oluyor"

Teknolojiye, inovatif çalışmalara verdikleri önemi rakamların ortaya koyduğuna işaret eden Selçuk, 2002'de 1,8 milyar lira olan Ar-Ge harcamalarının şu anda 30 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Donanımlı, lider, girişimci kadınlar, içinde bulundukları toplumu da yönlendiriyorlar. Lider kadınların olduğu toplumlar lider ülkeler oluyor. Tüm bu çalışmaların karşılığını da bugün burada görüyoruz. Kadınlarımızın bu projede öğrendikleriyle yeni iş fikirlerini hayata geçireceklerini ve Türkiye'nin gelişmesinde öncü rol oynayacaklarına inanıyoruz. Gerçekten çok değerli projeler var. Bütün katılımcılar kazanmış durumlar. Daha doğrusu Türkiye kazanmış durumda. Küçük bir öneri olarak inşallah bu projenin ileri safhalarında bizim biliyorsunuz çocuk kuruluşlarımız var, çocukların da bu projeye dahil edilmesini rica ediyorum. Çünkü o çocuklarımızın da önce sizler gibi mentorlarıyla dijital dünyaya adım atmalarını önemsiyoruz."

