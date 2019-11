Geleceği Yazan Kadınlar ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar projesinin 2019 yılı ödül törenine katıldı. Törende konuşan Emine Erdoğan, "Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkcell ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar projesinin 2019 yılı ödül törenine katıldı. Programda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile iş dünyasından isimler ve projeye katılan kadınlar yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, teknolojiyi tasarlamanın sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktığını belirterek, "Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor" dedi.Projeye katılan kadınları "gökyüzünde ışıldayan yıldızlar" olarak tanımlayan Erdoğan, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesine gittikçe artan ilginin, kadınların gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunu gösterdiğini belirtti.Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurgulayan Erdoğan, "Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz" diye konuştu.Emine Erdoğan, yurt içinde 64 ilden yapılan başvuruların projenin herkes için ulaşılabilirliğini bir kez daha ispatladığını belirten Erdoğan, "Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmaktır. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor" dedi.2017'de yapılan bir araştırmaya göre, Amerika'da teknolojinin kalbi Silikon Vadisi'nde çalışanların yalnızca yüzde 24'ünün kadınlardan oluştuğu bilgisini veren Erdoğan, 2018'de oluşturulan teknolojide kadın indeksine göre, Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 41 ülkede teknoloji alanında istihdamda kadınların ulaşabildiği en yüksek oranın yüzde 30 olduğunu söyledi.2017 Yükseköğretim Kurumu (YÖK) rakamlarına göre, Türkiye'de tıp ve sağlık bilimleri alanında kadın araştırmacı oranının yüzde 47, sosyal ve beşeri bilimlerde yüzde 41, mühendislik ve teknoloji alanında yüzde 25 olduğunu anımsatan Erdoğan, yine 2017'de tıp ve sağlık alanında verilen kadın mezun sayısı yüzde 63 iken, mühendislik alanında yüzde 24 olduğunu belirtti.Emine Erdoğan, ebeveynlere, "Anne babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum. O nedenle anne babalar olarak sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunun farkında olmalıyız. Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar." şeklinde seslendi.Programda konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kırgızistan'dan Hollanda'ya kadar bu programa dahil olmak isteyen kadınlarımız oldu. Her bir konunun uzmanları tarafından 179 saat eğitim aldılar. 1579 arkadaşımız programı tamamladılar" dedi.Emine Erdoğan, konuşmasının ardından, "Deniz Temizleme Aracı" projesiyle jüri özel ödülünü kazanan lise öğrencisi Ayşe Sena Kayalı'ya, "Dıgı-Tar" projesiyle üçüncü olan Büşra Göral'a, "Engelsiz Ulaşım" projesiyle ikinci olan Gamze Hatice Bilen, Derya Uzunay Okutan ve Hazal Çelik'e, şeker hastalığının teşhisi için tasarladıkları "Look" projesiyle birinci olan Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu'ya ödüllerini takdim etti. - İSTANBUL