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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimlerin bugün itibarıyla 24 ilde, bin 601 katılımcıyla eş zamanlı başladığını belirterek, "Geleceği Yazan Kadınlar'ın elde edeceği başarı, teknolojinin erkeklere ait bir alan olduğu algısını yıkacak." ifadesini kullandı.Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle başlatıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve himayesinde tanıtımının yapıldığını hatırlattı.Program eğitimlerinin bugün 24 ilde, 10.00-17.00 saatlerinde, bin 601 katılımcıyla 58 sınıfta eş zamanlı başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Kadınları yazılım konusunda eğitmek, istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla bu işe giriştik. Türkiye'nin en geniş kadın örgütünü oluşturan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, bölgelerinde büyük bir fedakarlık ve özveriyle projeye destek verdi. Proje ortağımız Turkcell'e ve bu işin başarıya ulaşması için elini taşın altına koyan tüm kadın girişimcilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Teknolojinin dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılandığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Geleceği Yazan Kadınlar'ın elde edeceği başarı, teknolojinin erkeklere ait bir alan olduğu algısını yıkacak. Nüfus avantajımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin sayısını artırmalıyız. Zengin olmak için niceliği nitelikle birleştirmeliyiz. Bugün yazılım geliştirmeyi biliyorsanız, geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz, çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz. Yazılımcı sayımız ne kadar fazla olursa milyar dolarlık 'start-up'ların bizden çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur."3 aşamalı eğitimProje, eğitim süreci, geliştirme ve final olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İllerde oda ve borsaların hizmet binalarında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimlerle desteklenen programda, Turkcell eğitmenleri yüz yüze ve online eğitim verirken TOBB'un mentorları fikirlerin ticarileşebilirliği yönünde sürece destek veriyor.Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da uygulanıyor.Teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde "Kadın İçin Teknoloji" kategorisinde ödül alarak dikkati çekerken, Birleşmiş Milletler'de Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri toplantısında da iyi uygulama örneği olarak diğer ülkelerden katılımcılarla paylaşılmıştı.