Geleceği Yazan Kadınlar" Projesi 24 İlde Başlıyor

Kaynak: İHA

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimler bugün 24 ilde 10.00-17.00 saatleri arasında bin 601 katılımcı ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceği Yazan Kadınlar'ın elde edeceği başarının, teknolojinin erkeklere ait bir alan olduğu algısını yıkacağını söyledi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ve geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve himayelerinde tanıtımı yapılan 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nde eğitimler bugün başladı. 24 ilde, 10.00-17.00 saatleri arasında bin 601 katılımcı, 58 sınıfta eş zamanlı olarak ders görecek.Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınları yazılım konusunda eğitmek, istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla bu işe giriştiklerine ifade ederken, TOBB olarak Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği içerisinde olduklarını hatırlattı. Türkiye'nin en geniş kadın örgütünü oluşturan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin bölgelerinde büyük bir fedakarlık ve özveri ile projeye destek verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Proje ortağımız Turkcell'e ve bu işin başarıya ulaşması için elini taşın altına koyan tüm kadın girişimcilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.Önyargıları yıkacak projeTeknolojinin dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:"Geleceği Yazan Kadınlar'ın başarısı, bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispatlıyor. Önyargıları yıkıyor. Nüfus avantajımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin sayısını artırmalıyız. Zengin olmak için niceliği nitelikle birleştirmeliyiz. Bugün, yazılım geliştirmeyi biliyorsanız, geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz. Çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz. Yazılımcı sayımız ne kadar fazla olursa, milyar dolarlık start-up'ların bizden çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur. Proje; eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İllerde Oda ve Borsalarımızın hizmete binalarında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimler ile desteklenen programda, Turkcell eğitmenleri yüz yüze ve online eğitim verirken TOBB'un akıl hocaları fikirlerin ticarileşebilirliği yönünde sürece destek veriyor."Hangi illerde eğitim verilecekProjenin hayata geçirileceği illeri açıklayan Hisarcıklıoğlu, "Projenin bilinirliği ve başvuru sayısının artması için proje illerinin TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve kurul üyeleri yerelde ciddi katkı sağlıyorlar. Projenin hayata geçirileceği iller Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakaları, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon. Teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen Proje, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde Kadın için Teknoloji kategorisinde ödül alarak dikkat çekerken, Birleşmiş Milletler'de Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri toplantısında da iyi uygulama örneği olarak diğer ülkelerden katılımcılar ile paylaşıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA