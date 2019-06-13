Elazığ
'da "Geleceğim Mesleğim" konferansı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Fırat
Kalkınma Ajansı işbirliğiyle bir otelde gerçekleştirilen konferans 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinden oluşan folklor ekibi ve mehteran takımının gösterisi ile başladı.
Ortaokul öğrencileri ve velilere yönelik meslek liselerini tanıtıcı sunum yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı konuşmada mesleki eğitimin önemine değinerek, öğrencilere meslek liselerine ilişkin bilgi verdi.
Meslek liselerinin öğrencilerin geleceği açısından altın bir fırsat olduğunu ifade eden Gürtürk, şunları kaydetti:
"Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe veya bir üst öğretim kurumuna yöneltilmesi, eğitim sisteminin olmazsa olmazlarındandır. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişime ve dünya düzeyindeki yapısal değişimde mesleki teknik eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir."
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da meslek liselerinin iş dünyasıyla bağlantılarını sağlamak amacıyla bu yıl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile İş-Kur işbirliğiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Ülke genelinde 26 kalkınma ajansı olarak sahada yaptıkları çalışmalarda bu stratejik konuyu "geleceğimiz mesleğimiz" sloganıyla mesleki ve teknik eğitimi 2019 yılında Kalkınma Ajansları teması olarak belirlediklerini aktaran Yoğunlu, bu kapsamda mesleki ve teknik ekip ve teknik alt yapı ile ilgili çok önemli ve ciddi yatırımlar olduğunu belirtti.
Konferansa Elazığ TSO Başkan Vekili Mustafa Tavuş, Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Fırat Üniversitesi
Öğretim üyeleri, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AAFırat
, Elazığ
, Güncel