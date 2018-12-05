05 Aralık 2018 Çarşamba 13:09



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesi kapsamında yürütülen ve örnek proje seçilen "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser verdi.Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Nilgün Tabakoğlu'nun projesi ve Edirne Valiliği'nin desteğiyle yürütülen "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dr. Öğretim üyeleri Musa Eren İşkodralı, Şükrü Öner Dinç, Zerrin Tan, öğretim görevlisi Sela Can Dökmeci, araştırma görevlisi, Ümit Çavuş, öğretim elemanı Gizem Alkan ve Adnan Sever, Edirne'nin dezavantajlı bölgelerindeki ilk ve orta okullarında bir yetenek taraması gerçekleştirdi.Edirne'nin dezavantajlı bölgelerindeki ilk ve orta okullarında yapılan taramada seçilen, disiplin ve uyum sorunu yaşayan 55 yetenekli öğrenciye, şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere kapsamlı bir müzik eğitimi verildi.Oluşturulan koro, 4 aylık eğitimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'In eşi Emine Erdoğan tarafından Külliye'ye davet edildi.Proje, 81 ilde görev yapan vali eşlerine rol model olarak anlatıldı. Davet kapsamında Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde unutulmaz bir konsere imza attı.Davette konuşan Emine Erdoğan, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu ile Edirne Valiliğini çabalarından dolayı kutladığını belirterek koroda görev alan çocukların her birini gelecekte sanat dünyasının parlak yıldızları olarak görmeyi dilediğini ifade etti.Programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu'nun konuşmalarının ardından, "Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" izleyicilere keyifli anlar yaşatan bir konser verdi.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu, vali eşleri ve diğer katılımcılara, proje fikrinin nasıl ortaya çıktığını, yaşanan süreçleri, öğrencilerin keşfedilme aşamasını ve eğitim dönemini anlatarak, hayata geçirilecek yeni projeler için davetlilerin yoluna ışık tuttu.