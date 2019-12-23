Haberler » Yaşam » Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi - Haberler

Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi personeli ve eğitmenleri, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi'ne katıldı.

23.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:27 Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi
Belediyesi personeli ve eğitmenleri, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi'ne katıldı.

Tepebaşı Belediyesi, personeline yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Geleceğimiz Buğday ve Doğa Öncüleri Eğitimi'ne, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile belediye eğitmenleri katıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen eğitimde Uzman Öznur Toper, yaban hayatı, su, plastik, sürdürülebilir gıda gibi konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Çocuklara ve gençlere çevre sevgisini aşılayacak eğitmenlerin katıldığı çalışmada, çeşitli oyun yöntemleri de uygulandı. - ESKİŞEHİR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:05   Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında - Haberler
17:05   Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı - Haberler
17:02   İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Milletin menfaatleri neyse onun üzerinde duruyoruz" - Haberler
17:01   Lodos tekneleri batırdı - Haberler
16:56   Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:30   Silikon implantlar hastalığı mı yol açıyor? - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
23.12.2019 17:12:08