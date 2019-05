"Geleceğimiz için sokağa çöp atmayın"

Kaynak: İHA

Vatandaşlarla birlikte kıyı temizliği gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay , "Geleceğimiz için sokağa ve denizlere çöp atmayın" çağrısı yaptı. Akdeniz 'e kıyısı olan tüm ülkelerde deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleşen "Clean up The Med-Akdeniz'i Temizleyelim" kıyı temizleme etkinliğinin İzmir ayağı, Karşıyaka'da yapıldı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde düzenlenen etkinliğe destek veren kuruluşlar Mavibahçe'de toplandı. Buradaki basın açıklamasında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Clean up The Med hareketine geçmişte öncülük etmiş birisiyim. Belediyemizde 328 temizlik işçimiz var. Ben tamamının gayretle çalıştığını biliyor ve onlara teşekkür ediyorum. Ancak çevre temizliğinin çalışan sayısı ile ilgisi yok. Yere daha az çöp atmakla ve çevreyi daha az kirletmekle ilgisi var. Medeni ülkelere baktığımızda daha çok temizlik elemanı olduğu için değil, daha az çöp atıldığı için bu durumda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle geleceğimiz için sokağa ve denizlere çöp atmamamız gerekiyor. Seçimlerden önce 'Karşıyaka en temiz ilçe olacak' dedim. Unutmadım. Bu etkinliğe katılan herkes sonsuz teşekkürü hak ediyor" diye konuştu.Duyarlılık çağrısıDeniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de etkinliğin bilinç oluşturmak ve insanlığa ders vermek adına yapıldığını belirterek, katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. TURMEPA İzmir Şube Sorumlusu Saygın Yörük ise dünya genelinde saatte 675 ton çöpün denize atıldığını söyledi ve duyarlı olma çağrısı yaptı. Daha sonra etkinliğe katılanlar, kendilerine dağıtılan çöp poşetleri ve eldivenlerle birlikte Mavişehir sahiline doğru yürüyüşe geçti. Okyanus Koleji öğrencilerinin de aralarında bulunduğu grup, yol güzergahından ve kıyıdan 100 kilogram çöp topladı. Başkan Tugay, özellikle kendilerine katılan öğrencilere teşekkür etti. Etkinliğe ayrıca Karşıyaka Kent Konseyi Çalışma grupları, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu, İzmir Kürek Kulübü ve gönüllüler de katılım sağladı. - İZMİR İzmir