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"Geleceğimizi Mantoluyoruz" projesi ile çocukların içini ısıtmaya devam ediyor

Ülkemizde, zor kış şartlarında eğitimlerine devam eden binlerce çocuğumuz var. Bu anlamda Baumit Türkiye, çocukların minik elleri de kalpleri kadar sıcak olsun diye "Geleceğimizi Mantoluyoruz" projesini başlattı.

17.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:28 

Bu proje kapsamında Baumit, yıl içerisinde 6 bin çocuğumuzu kışlık montlarla buluşturmak için bayileriyle el ele verdi. Başlattıkları kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile tertemiz yüreklerin sevincine ortak oldular.

Projenin ilk adımı 'da gerçekleşti. Bartın'a bağlı köy okullarındaki çocuklara 600 adet mont hediye edildi. Baumit , bayilerinin de katkılarıyla hayata geçirmiş olduğu bu projeyle çocukların hayatlarında fark yaratmayı amaçlıyor. gelecegimizimantoluyoruz.com adresinden alınan başvurularla 12 saat içerisinde kalan 2 bin mont da tükendi.

FARKINDALIK ÇOCUKLARDAN BAŞLIYOR

Baumit Türkiye Satış Müdürü Erdil Dinçer, "Geleceğimizi Mantoluyoruz" kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile çocukların zorlu kış şartlarından etkilenmeden, eğitim hayatlarına devam etmelerini istiyoruz. Gönderdiğimiz hediye montların yanında, ilk sayfasında çocukların anlayabileceği bir dilde enerji verimliliği ve binalarda ısı yalıtımının önemini anlattığımız küçük bir defter de hediye ediyoruz. Burada amacımız aynı zamanda çocuklarımızı bilinçlendirmek ve onlar üzerinde farkındalık yaratmak. Bu özel proje sayesinde, 6 bin mont öğrenimine devam eden çocuklarımızın geleceğini ısıtacak. Ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Projeyi değerli katkılarıyla destekleyen tüm bayilerimize de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Türkiye, Bartın, Güncel

Kaynak: Bültenler

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