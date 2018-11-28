Geleceğin Adımları!

Trabzonspor 'da 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Bordo-mavililer, 8 yıl sonra ezeli rakibini mağlup etmeyi başarırken, kadrodaki değişim en çok konuşulan konu oldu.

Son 2 sezonda ilk 11'de düzenli şans bulan 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı ve 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün altyapı için çok iyi iki örnek olduğu kaydedildi. Bu sezon da Ünal Karaman ile birlikte stoperde Hüseyin Türkmen ve kalede Uğurcan Çakır da sorumluluk almaya başladı.

Eski örnekler

Özellikle Onur Kıvrak 'ın kadro dışı kalmasıyla beraber eldivenleri devralan 23 yaşındaki Uğurcan, Fenerbahçe maçında hiç sıkıntı çıkarmadı. Hatta 87. dakikada Frey'in şutunu çıkararak takımına galibiyeti armağan etti.

Stoperde de 20 yaşındaki Hüseyin yerini sağlamlaştırmaya başladı. Trabzonspor camiası ve taraftarları arasında da daha önce kazanılan şampiyonluklarda kulübün içinden yetişen yıldızlar olduğu anımsatılarak, benzer bir durumun oluştuğu aktarıldı.