Geleceğin Adımları!

Trabzonspor
'da 2-1 kazanılan Fenerbahçe
maçının yankıları sürüyor. Bordo-mavililer, 8 yıl sonra ezeli rakibini mağlup etmeyi başarırken, kadrodaki değişim en çok konuşulan konu oldu.
Teknik direktör Ünal Karaman
tarafından gençlerin görevlendirilmesi, herkes tarafından alkış aldı. Karadeniz
ekibinin geçmişten bu yana altyapı geleneği bulunduğu belirtilirken, Fenerbahçe maçında şans bulan; Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Hüseyin Türkmen
ve Uğurcan Çakır, hem performansları hem de formayı benimsemeleriyle en çok alkış alan isim oldular.
Son 2 sezonda ilk 11'de düzenli şans bulan 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı ve 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün altyapı için çok iyi iki örnek olduğu kaydedildi. Bu sezon da Ünal Karaman ile birlikte stoperde Hüseyin Türkmen ve kalede Uğurcan Çakır da sorumluluk almaya başladı.
Eski örnekler
Özellikle Onur Kıvrak
'ın kadro dışı kalmasıyla beraber eldivenleri devralan 23 yaşındaki Uğurcan, Fenerbahçe maçında hiç sıkıntı çıkarmadı. Hatta 87. dakikada Frey'in şutunu çıkararak takımına galibiyeti armağan etti.
Stoperde de 20 yaşındaki Hüseyin yerini sağlamlaştırmaya başladı. Trabzonspor camiası ve taraftarları arasında da daha önce kazanılan şampiyonluklarda kulübün içinden yetişen yıldızlar olduğu anımsatılarak, benzer bir durumun oluştuğu aktarıldı.
Abdülkadir Ömür,Yusuf Yazıcı,Fenerbahçe,Trabzonspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20