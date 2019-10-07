Geleceğin akıllı teknolojileri İstanbul'da

Zirvede geleceğin akıllı teknolojileri ve bu teknolojilerin ülkemizin şehirleri ve sanayisine getirdiği yeni yaklaşımlar ele alınacak.

GELECEĞİN DÜNYASINI DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİLER

KOBİ'ler Türkiye ekonomisindeki iş gücünün yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor ve tüm ekonomik faaliyetlerin de yaklaşık yüzde 55'lik bölümünü gerçekleştiriyor. Ekonomik büyümede bu denli kritik rolleri olan KOBİ'ler en az büyük şirketler kadar teknolojiye ve dijital dönüşüme ihtiyaç duyuyor.Bu anlamda Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği olma özelliği taşıyan Smart Future World Expo, akademi, reel sektör ve kamuyu bir araya getirecek. Etkinlikte, Dijital Dönüşüm, Akıllı Şehir, Teknoloji ve Bilişim, Dijital Fabrikalar, Enerji ve Girişimcilik temaları eş zamanlı olarak işlenecek. Aynı zamanda bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve şehircilik başta olmak üzere gelişen IoT, yapay zekâ, bulut bilişim ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.

ZİRVE 20 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR

Zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Bilim ve Teknolojinin Küresel Perspektifi, KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Stratejileri, Yapay Zekanın Akıllı Üretimdeki Rolü ve Önemi, E-İhracat ve Dijital Dönüşümde AR-GE ve İnovasyonun önemi gibi konu başlıkları işlenecek. Zirvenin 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Aynı zamanda zirvede, Üniversite Kulüpleri arasında düzenleyeceği proje ve fikir yarışması olacak, buanlamda yüksek teknolojiye ilgi duyan, teknoloji odağında kurulmuş üniversite kulüplerinden en yüksek puanı alan ekip Smart Future Forum'dan etkinlik sponsorluğu kazanmış olacak.

Smart Future Forum Başkanı Murat Karataş, "Kobilerin dönüşümünün ekonomiye olan katkısı oldukça önemli. Kobinin dijital dönüşüm ihtiyacının farkındayız ve kobilere dijital dönüşümün yol haritasını çizmek için zirveye davet ettik. Zirvede Teknoloji ve Dijital Dönüşümü odak kabul etmiş sektör liderleri en son projelerini ve ürünlerini fuar alanında sergileyerek zirveyi ziyaret eden son kullanıcıya neler yaptıklarını sunma fırsatında bulunacak. Fuarda firmalar diğer firmalarla, kamu ve akademisyenler ile bir araya gelerek yeni iş birlikleri oluşturabilecek ve yapılan alt etkinliklerle sürdürülebilir bir gelecek vizyonu oluşturulmuş olacak" ifadelerini kullandı.