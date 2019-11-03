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Geleceğin araçları Japonya'da görücüye çıktı

Japonya'da gerçekleştirilen Tokyo Motor Show 2019 fuarında, son model binek araçlar ve geleceğin teknolojisine sahip sürücüsüz ve elektrikli taşıtlar görücüye çıktı. Fuar, motorlu taşıt meraklılarının akınına uğradı.

03.11.2019 15:39

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yıl 46.'sı gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük motorlu taşıt fuarlarından olan "Tokyo Motor Show" hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Dünya otomotiv devlerinin en yeni binek araç modellerini sergilediği fuarda, geleceğin teknolojisi olarak öne çıkan sürücüsüz taşıtlar ve elektrikli araçlar da meraklılarıyla buluştu.

SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR

Fuarda en çok ilgi çeken modeller ise Suzuki'nin sürücüsüz araç konseptinde geliştirdiği ve iç tasarımıyla dikkat çeken Hanare modeli ile kullanıcının isteğine göre dış görünüşü değiştirilebilen Waku Spo modelleri oldu. Motosiklet ve elektrikli bisiklet modellerinin de sergilendiği Tokyo Motor Show 2019 ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Son teknoloji araçlara ilgi duyduğu için fuarı ziyaret ettiğini belirten Chang Liu (28), "Buradaki araçlar hayal gücünün ötesinde ve çok yeni. Caddelerde göremeyeceğimiz araçlar burada sergilendiği için merak ederek fuara geldim" şeklinde konuştu.

HİBRİT BİSİKLETLER

Suzuki marka bir hibrit bisiklete sahip olduğunu ve bisikletin yeni modelini görmek için fuara geldiğini kaydeden Tomoharu Okazaki (21) ise, "Ayrıca off road meraklısıyım ve araçları görmeye geldim. Şimdi öğrenci olduğum için param olmasa da ileride bu araçlardan birine sahip olmak istiyorum" dedi. Motosiklet meraklısı olduğunu belirten Ryohey Takayashi de, "Burada sergilenen motor modelleri harika. Honda'nın ürettiği hız motorlarını seviyorum. Yeni modelleri görmek için buradayım" diye konuştu.

4 Kasım tarihine kadar Tokyo Big Sight Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek olan Tokyo Motor Show 2019'un toplam 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

İşte geleceğin araçları fuarından birbirinden renkli kareler;

Geleceğin araçları Japonya'da görücüye çıktı

Güncel

Kaynak: İHA


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