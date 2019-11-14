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Geleceğin arıcıları yetiştiriliyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde geleceğin arıcıları yetiştiriliyor.

14.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:19Geleceğin arıcıları yetiştiriliyor
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde geleceğin arıcıları yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği arıcılık kursu sürüyor. Arıcılık kursuna toplam 74 müracaatın yapıldığı kursta kura ile belirlenen 22 kursiyer İŞKUR destekli olarak arıcılık eğitimini alıyor. Kurs süresince eğitimciler tarafından kursiyerlere; Arı bireyleri, arı ürünleri, ilkbahar bakımı, sonbahar bakımı, kışlatma, arı ırkları, hastalık ve zararlılar, Dünyada ve 'de arıcılık, bal üretimi, hasadı ve oğul gibi konularda teorik bilgiler veriliyor.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız kursiyerler ile bir araya geldi. Yıldız burada yaptığı açımlamada, "Sivas, Türkiye'de arıcılık yönünden önemli bir İlimiz ve özellikle gezginci arıcılar yönünden bir cazibe merkezi. Çiçek balı üretiminde Ülkemizde ön sıralardayız. Toplam 800 bin hektara yakın mera alanımız var, meralarımızdaki biyoçeşitlilik ve bitki florası yönünden çok önemli bir konumdayız. İnşallah Sivas'ta arıcılığı sizlerin de katkısı ile daha da üst seviyelere çıkaracağız. Dünyada ve ülkemizde artan nüfusla beraber gıda ihtiyacı da her geçen zaman artmaktadır, bu nedenle gıda üretimimizi arttırmamız gerekir. Tek bir ürün üzerinde odaklanmak yerine çeşitliliği artırarak olası riskleri asgari seviyeye indirmemiz gerekir. Bu kursumuzda eğitimci arkadaşlarımız tarafından sizlere teknik ve teorik bilgiler verdi. Kurstan sonra sahada yaptığınız çalışmaları arkadaşlarımız takip etmeye devam edecek. Amacımız sadece üretmek değil aynı zamanda kaliteli üretim yapmak. Burada aldığınız bilgileri sahada kullanmak, daha sağlıklı ve kaliteli bal üretmek hedefiniz olmalıdır. Bal üretiminin yanı sıra Bakanlığımız tarafından onaylı olması şartı ile; Polen, propolis, arı sütü gibi yan ürünlere de yönelmemiz gerekiyor."dedi. - SİVAS

Türkiye, Sivas, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

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