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Geleceğin aşçılarına BUYSAD'dan destek

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) yönetimi, BTSO Mesleki Eğitim Kampüsü'nde bulunan Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Uygulama Oteli'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

09.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:41Geleceğin aşçılarına BUYSAD'dan destek
Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) yönetimi, BTSO Mesleki Eğitim Kampüsü'nde bulunan Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Uygulama Oteli'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BUYSAD Yönetim Kurulu üyesi ve BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen tarafından organize edilen ziyarette, okulu ve uygulama alanlarını gezerek okul yönetimi ve öğrencilerle görüşen BUYSAD yöneticileri, yemek sanayi-öğrenci işbirliği konusunda neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

BUYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı olmak üzere iki ana branşta eğitim ve öğretim veren okulun, yemek ve catering sektörü için kalifiye eleman yetiştiren çok özel bir kurum olduğunu söyledi. 2011-2012 döneminde eğitim öğretime açılan ve halen 525 öğrencisi bulunan Şehit Erol Olçok Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ne destek olmak istediklerini açıklayan BUYSAD Başkanı Dönmez, "Özellikle mutfak, servis ve pastacılık dalında eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, sektörümüzün gelecekteki insan kaynaklarını oluşturuyor. Öğrencilerimize staj olanakları sunma ve sektörde çalışan aşçılarımızın derslere girerek öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaları konusunda fikir birliğine vardık" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Erol Olçok, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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