Geleceğin Ayak İzleri İlk 1000 Zirvesi Başlıyor!

Zirvede alanında uzman konuşmacılar, anne ve anne adaylarına ilk 1000 gün ile ilişkili önem taşıyan konular hakkında bilgi verecek.

Anne ve çocuk sağlığıyla ilgili olarak ilk 1000 günün önemine odaklanan tek organizasyon İlk 1000 Gün Zirvesi, bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü İstanbul Point Hotel Barbaros'ta gerçekleşecek. Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak olan zirvede, alanında uzman konuşmacılar geniş bir perspektif ile anne ve bebek sağlığı konusunda katılımcıları bilgilendirecek.

Zirvede moderatörlüğünü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç'ın yapacağı bilimsel oturumda, "aşının önemi ve neden aşı yaptırmalıyız" konusu tartışılacakken aynı zamanda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Emrah Kol, gebelik takibi ve doğuma hazırlık hakkında bilinmesi gerekenleri katılımcılara aktaracak.

Ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Anıl Yeşildal "Antibiyotiksiz İyileşmenin İpuçları", Prof. Dr. Hilal Mocan "Bebek Beslenmesinde Yeni Trendler ve Gerçekler", Hamile Eğitim Uzmanı ve Bebek Hemşiresi Ayşe Öner "İlk 1000 Günde Bebek Cilt Bakımının Önemi" başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Zirvenin öğleden sonraki buluşmalarında ise Dr. Ali Evrim Doğan "Büyümenin Gerçek Tanımı ve Beslenmenin Önemi", Familylab Kurucu, Aile Terapisti Yılmaz Atmaca "Sevgi ile Hayır Diyebilmek", Uzm. Psk. Hande Kızılöz Uluca"Çocuğunuza Tepki Değil, Cevap Verin", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.GökhanMamur "BLW Yöntemi (Baby Led Weaning)" konularını ele alarak katılımcılara bilgi aktaracak.

Aynı zamanda zirvede Akut Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki "Gelecekten Sorumluyum" başlıklı konuşması ile zirve katılımcıları ile buluşacakken, ünlü sunucu Tanem Sivar da annelik deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak.

Kaynak: Bültenler