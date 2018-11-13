Geleceğin Basketbol Yıldızları Bu Okulda Yetişiyor

Farklı yaşlardaki öğrenci gruplarına sportif anlamda eğlenceli ve eğitici serbest zaman aktivitelerini sunmak, aynı branşa gönül vermiş çocuk ve genç yaştaki sporcuları birbirleriyle kaynaştırmak, onları erken yaşta sorumluluk duygusu ile tanıştırmak isteyen Şehitkamil Belediyesi, yaz ve kış spor okulu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaz dönemi boyunca haftanın 7 günü 12 saat boyunca mesai yapan basketbol eğitmenleri, kış döneminde ise sporcu öğrencilerin akademik programlarını aksatmayacak şekilde hummalı çalışmalarını sürdürüyorlar. Hafta sonları 5 farklı seansta dev adamlar ve potanın perilerini misafir eden Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında branşlara özgü eğitim faaliyetlerinin yanında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, spor okulu çalışmaları sonunda yakalanan başarıları taçlandırıyor.

TAKIM RUHUNU HİSSETMELERİ ÇOK DEĞERLİ

Şehitkamil Belediyesi Spor Okulları bünyesindeki tüm spor okulu ve kulüp takımı çalışmalarında katılımcı sporcuların takım ruhunu hissetmelerine büyük önem verdiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kış Basketbol Spor Okulu çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yıllardır aralıksız olarak sürdürdüğümüz ve bugüne kadar binlerce öğrencinin basketbol ile tanıştığı spor okulu ve kulüp takımları çalışmalarımızda sporcularımızın sadece bireysel gelişimlerine odaklanmalarını değil, aynı zamanda takım ruhunu hissetmelerini, arkadaşları ile beraber çalışabilen sporcular olabilmelerini hedefliyoruz. Basketbol, bireysel gelişimin çok değerli olduğu ancak takım ruhunun ve takım kimliğinin olmazsa olmaz olduğu bir spor dalıdır. Dolayısı ile sporcularımız için beraber yarışmaları, takım ruhunu hissetmeleri çok değerli. Küçük yaşta basketbol ile tanışan öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda daha sağlıklı ve başarılı oldukları kanıtlanmıştır. Sporcularımızın akranları ile tanışarak iletişim kurması, iç dünyalarına kapanarak yalnız bireylere dönüşmelerini engellemektedir. Bu önemli konu dev adamların ve potanın perilerinin ilerleyen yaşlarda daha sosyal bireyler olmalarına olanak sağlayacaktır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm antrenör arkadaşlarımız, her dönem başında katılımcı öğrencilerimizle bu güzellikleri paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni dönemlerde de basketbolun yıldızları bu okullarda yetişmeye devam edecek. Bu vesile ile tüm sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum."