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Geleceğin Bilim Adamları Bayrampaşa Bilim Şenliği'nde buluştu

Bayrampaşa Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle, gençlerde bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla, düzenlenen Bayrampaşa Bilim Şenliği'nin (BİLFEST 2019) açılışı Başkan Atila Aydıner'in katılımıyla gerçekleştirildi.

03.10.2019 17:56Geleceğin Bilim Adamları Bayrampaşa Bilim Şenliği'nde buluştu

Üç gün boyunca çok sayıda mucidin birbirinden ilginç buluşunu sergileyeceği şenlikte yeni icatlar büyük ilgi gördü.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, bilimin gizemli kapılarını gençlere açmak ve onların birbirinden ilginç yeni icatlarını sergilemelerine olanak sağlamak amacıyla TÜBİTAK işbirliğiyle Bilim Şenliği (BİLFEST 2019) düzenledi. Açılışını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in gerçekleştirdiği şenlikte, çok sayıda mucit 3 gün boyunca birbirinden ilginç buluşunu sergileyecek. Muratpaşa Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenen şenlikte matematik geometri, fizik, kimya, biyoloji, robot ve yumurcak bilim evi ile tezhip, ebru, icatlar, origami, Türk mucitler ve bilim adamları atölyesi yer alıyor.

"GENÇ MUCİTLERİMİZ İLE GURUR DUYUYORUM"

Şenliğin açılış programının ardından kurulan atölyeleri ve sergi alanlarını ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, "Gençlerimize imkân sağlandığında onların teknoloji alanında oldukça başarılı projeler geliştirdiğini görüyoruz. Bu ülkemiz için oldukça önemli ve umut verici. Bugüne kadar geliştirdiği özgün ve yenilikçi projelerle ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ödül almayı başaran Bilim Merkezimiz, ülkemiz genelinde her yaş grubunda farkındalık oluşturmak için bu şenliği düzenliyor. Bu festivalde görüldüğü üzere, kendilerine fırsat verilen genç kardeşlerimiz bugün burada, ürettikleri projeler ile kendilerini ortaya koydular. Farklı yerlerden başarılı projelerle Bayrampaşa'ya gelen bu kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Böyle bir gençlik ile gurur duymamak elde değil." dedi.

Şenliğin açılış programına Başkan Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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