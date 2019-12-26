Haberler » Güncel » Geleceğin bilim insanları aranıyor - Haber

Geleceğin bilim insanları aranıyor

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, tespit edilecek geleceğin bilim adamlarına Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim verileceğini söyledi.

26.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:57 Geleceğin bilim insanları aranıyor
Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, tespit edilecek geleceğin bilim adamlarına Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim verileceğini söyledi.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, Gençlik ve Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle 30 ilde başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyesine giriş için okullardaki öğrencilere tanıtım çalışmalarını başlattı. Atölyeye girebilmek için sınava 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıflarda eğitim gören öğrencilerin başvuracağını söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Asım Demirdöğen, başvuruların 6 Ocak'ta son bulacağını 9 Şubat'ta da sınavın yapılacağını belirtti.

Sınavı kazananların 3 yıllık eğitim alacağını belirten Demirdöğen, böylelikle geleceğin mühendis ve bilim insanlarının ortaya çıkacağını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta 10 bin başvuru beklediklerini kaydeden Demirdöğen, "Bu teknoloji atölyelerinde ülke ve memleket menfaatine yeni yeni mühendisler ve bilim insanları ortaya çıkacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30   Altınları ağaçlık alana gömen kuyumcu soyguncuları yakalandı - Haber
11:30   Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haber
11:30   Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu - Haber
11:30   SATSO 2020 bütçesi oy birliğiyle onaylandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:26   Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
26.12.2019 11:35:29