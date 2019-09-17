Haberler » Güncel » Haber

"Geleceğin bilinçli sürücüleri" Serdivan Trafik Park'ta yetişiyor

Uygulamalı trafik eğitiminin yanı sıra farklı aktiviteleriyle de çocukların ilgi gösterdiği Serdivan Trafik Park'ta, yeni dönem eğitimleri başladı.

17.09.2019 11:38
Uygulamalı trafik eğitiminin yanı sıra farklı aktiviteleriyle de çocukların ilgi gösterdiği Serdivan Trafik Park'ta, yeni dönem eğitimleri başladı.
"Bilinçli çocuklar ve güvenli yarınlar" sloganıyla öğrencilerin geleceğe hazırlandığı Serdivan Trafik Park'ın ilk dönem ziyaretçileri Aşağıdereköy İlköğretim Okulu öğrencileri oldu.
Önce sınıflarda slaytlarla ve videolarla teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra pedallı araçlar eşliğinde uygulama yaptı.
Serdivan Trafik Park yetkilileri, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Serdivan Trafik Park'a, Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden de yoğun talep olduğunu, planlama kapsamında tüm taleplerin değerlendirildiğini ve ziyarete gelen okullara uygulamalı trafik eğitimi verildiğini bildirdi.

Serdivan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:32 Göletteki balıklara tankerlerle "can suyu"
12:32 Minik öğrenciler farkındalık için çöp topladı
12:32 - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı
12:32 Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
12:32 Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:32 Doktorun evinde ölü bulunan ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu
12:30 SAHA İstanbul, en yeni ürünleriyle TEKNOFEST'te