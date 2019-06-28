Geleceğin cimnastikçileri yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterilen Bilgi Evleri ve ücretsiz yaz spor okullarında sporun temeli olarak bilinen cimnastik branşı Kocaelili çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman 16 antrenör tarafından haftada iki gün birer saat süren 6-10 yaş aralığındaki çocukların yararlanabildiği kurslara şu ana kadar 801 çocuk katılım gösteriyor.

KÜÇÜK YAŞTA SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI

Temel cimnastik eğitimi, gelişim çağındaki çocukların küçük yaşta spor yapma alışkanlığı edinmeleri ve vücut esnekliği kazanmalarını sağlıyor. Aynı zamanda çocukların oyunla sporu bağdaştırarak eğlenceli vakit geçirmeleri ve cimnastik ile kendi vücutlarını tanıyabilmeleri sağlanıyor.

YÜZLERİNDEN GÜLÜCÜK EKSİLMİYOR

Çocukların kurslara ilgisi ise çok yoğun. Yüzlerinden gülücükler eksilmeyen çocukların antrenörlerin gösterdiği hareketleri yaparken gösterdikleri çaba ise görülmeye değer.

VELİLER MEMNUN

Çocuklarını cimnastik kursuna getiren veliler, çok memnun olduklarını belirterek bu tarz etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi açısından gayet uygun olduğunu ifade ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak böyle bir imkân sunmasının memnuniyetini vurgulayan veliler bu tarz spor aktivitelerinin devam etmesini diliyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENİYOR.

Cimnastik kursları birçok ilçe ve noktada vatandaşlara hizmet veriyor. Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Spor Salonu, Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz A.İ.H.L Spor Salonu, Dilovası Polisan Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, Barbaros Hayrettin Paşa Bilgi Evi, İzmit Sekasem, Türkan Dereli İlkokulu, Karamürsel Lütfü Hınçal Spor Salonu, Kocaeli Belediye Spor Salonu, Kandıra Yavuz Sonat Spor Salonu, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda devam eden temel cimnastik eğitimi, 6-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenleniyor.