Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››'Geleceğin dijital dünyasına güçlü adımlar atılıyor' - Ekonomi

"Geleceğin dijital dünyasına güçlü adımlar atılıyor"

Uluslararası Pozitif Para Derneği Türkiye Temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, "Gelecek dijitalleşme üzerine kurulu ancak; dijital dünyaya entegre olurken nakitin varlığının bağımsızlığımız olduğunu unutmayalım. Geleceğin dijital dünyasına güçlü adımlar atılıyor" dedi.

25.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:59
Uluslararası Pozitif Para Derneği Türkiye Temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, "Gelecek dijitalleşme üzerine kurulu ancak; dijital dünyaya entegre olurken nakitin varlığının bağımsızlığımız olduğunu unutmayalım. Geleceğin dijital dünyasına güçlü adımlar atılıyor" dedi.

Bağımsız ve Milli Para Kitabı yazarı Uluslararası Pozitif Para Derneği Türkiye temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, koronavirüsün Türkiye ve dünya piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Çetin, "Dünyada ve ülkemizde alınan tedbir kararlarının yanı sıra dijitalleşen geleceğin ilk adımları da atılıyor denilebilir. Dünya yeni bir ekonomik sistem için hazırlıklarına çok daha önce başlamıştı. Kripto paralar ve bizim IMMR (Uluslararası Pozitif Para Derneği ) olarak üzerinde titizlikle durduğumuz devletlerin kendi merkez bankaları kontrolünde basacakları dijital paralar ile sistemin ayak sesleri duyulmuştu" dedi.

Geleceğin ödeme aracı dijital paralar mı olacak?

Artuğ Çetin, "Salgın dönemlerine tarihte baktığınızda ulusların kendilerini pek çok alanda yenileme, yeniden dizayn etme ve toplumların kendi kimliklerini yeniden uyumlama sürecini getirmiştir. Bu dönemin ülkemiz ve dünya için başka bir süreci oluşturacağına inanıyorum. Tüm ekonomik sonuçlar insan eliyle şekillendiği gibi, nakit paranın varlığını sürdürmekte bağımsızlığımız sürdürmekle eş değerde ve insan eliyle olacaktır. Evet gelecek dijitalleşme üzerine kurulu ancak; dijital dünyaya entegre olurken nakitin varlığının bağımsızlığımız olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Ekonomi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Ekonomi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Ekonomi
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı Ekonomi
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Ekonomi
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
Erdoğan ’Reklamını yapın’ dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Ekonomi
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Ekonomi
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM’sini hastane yaptı Ekonomi
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:00: Irak ile ticaret "temassız" sürdürülüyor - Ekonomi 14:58: Barclays petrol fiyatı öngörülerini 12 dolar düşürdü - Ekonomi 14:55: Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu - Ekonomi 14:48: "Hırdavat sektörü de ‘Kalkan’a dahil olmalı" - Ekonomi 14:47: Rekabet Kurumu Başkanı Küle: "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız" - Ekonomi 14:33: Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? - Ekonomi 14:03: Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak - Ekonomi 13:48: Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı - Ekonomi 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi