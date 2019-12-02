Geleceğin diş hekimleri önlüklerini törenle giydi

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayan öğrenciler, meslek hayatları boyunca taşıyacakları önlüklerini, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle giydi.

Törene, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, mesleğin kutsallığı ve hekim olmanın sorumluluklarını anlattı. Amaçlarının üniversitenin güçlü saygınlığının ulusal ve uluslararası arenada artarak devam etmesini sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, konuşmasının ardından fakültenin lisans eğitimi için görüşmelerini sürdürdüğü "Amerikan Diş Hekimliği Akreditasyonu" konusunda çalışan öğretim üyelerini sahneye davet ederek, üstün gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür plaketlerini verdi.

"DİŞ HASTALIKLARI DÜNYA NÜFUSUNUN YARISINI ETKİLİYOR"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Eren Kuru da fakültenin gerek Orta Doğu gerekse Avrupa'da çok iyi tanınan, hastane hizmet ve olanaklarının yanında akademik ders içerikleri ve klinik programlarıyla kalite yönetim sistemini daimi kılan uluslararası akreditasyonları elde etmiş ve her dönemde diğer fakültelere rol model olmuş bir eğitim/öğretim kurumu olduğunu belirterek diş hekimliği eğitimine yeni başlayan öğrencilere diş hekimliğinin toplum ağız ve sistemik sağlık açısından önemini anlattı. Dişler ve çevresine ait hastalıkların, dünya nüfusunun yarısını etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, bu hastalıkların sosyal iletişimi, çiğnemeyi, konuşmayı, estetiği ve hayat kalitesini bozmalarının yanı sıra genel sağlığı da olumsuz etkilediğini söyledi.

"DİŞ TEDAVİLERİNİN MALİYETİ 544 MİLYAR DOLAR"

"Injury Incidence and Disease 2018" verilerine göre "organ kaybı nedeniyle" engelli hale gelme durumunun başka hiçbir hastalıkta bu kadar kolay oluşmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, bütün bu olumsuzluklara ek olarak tedavilerin dünya üzerindeki yıllık maliyetinin 544 milyar doları bulmakta olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, bu hastalıkların görülme sıklığının azaltılması ve oluştuğunda tedavi edilmesinin diş hekimlerinin sorumluluğunda olduğunu anımsattı. Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinin, sağlık ve hastane hizmetlerinde kalite değerlendirmesinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International (JCI) akreditasyonunu alan dünyadaki ilk diş hastanesi olduğunu, eğitim alanında ADEE sertifikası ve mezuniyet sonrası periodontoloji eğitiminde "Avrupa Periodontoloji Federasyonu" akreditasyonu bulunan ilk ve tek fakülte olduğunu ifade etti.

DOÇ. DR. BURCU ÖZSOY: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNLÜK HAYATIMIZI ETKİLİYOR

Törenin konuklarından İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü ve ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da kutuplarda çalışan bilim insanlarının sağlık sorunlarına değinerek diş hekimlerinin bu sahada çalışma imkanlarını anlattı.

Törende daha sonra, 2018-2019 akademik yılında bir üst akademik unvanı almaya hak kazanan akademisyenler sahneye davet edilerek takdim edildi. Aynı akademik yılda derece ile mezun olan öğrencilere Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve Prof. Dr. Bahar Eren Kuru tarafından plaketleri verildi. Belge ve plaket takdiminin ardından, Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine önlükleri öğretim üyeleri ve "sağlık mensubu veliler" tarafından giydirildi.