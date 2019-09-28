Geleceğin doktor adayları beyaz önlük giydi

BU yıl ilk öğrencilerini kabul eden Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hazırlık sınavını başarıyla geçen geleceğin 48 doktor adayı, beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımını attı.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İngilizce hazırlık sınavını başarıyla geçen 48 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. Orhan Zaim Salonu'nda gerçekleşen törene, Atılım Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Gönüllü, Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, dekanlar, akademik personel, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

'TIP FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZDE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Törende konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Tıp Fakültesi'nde 6 farklı ülkeden 28 yabancı öğrencinin olduğunu kaydederek, "Atılım Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi uzun bir maceranın sonunda başladı. 2011 yılında YÖK'e başvurumuz oldu. 2018 yılının başında YÖK tarafından Tıp Fakültemizin kurulma izni çıktı. Bütün temel tıp ve gerekli klinik alanlarına öğretim üyelerimizi görevlendirdik. Türkiye'de birçok üniversitede bulunmayan laboratuvarları kurduk. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul ettik. Tıp Fakültesi Atılım Üniversitesi'nde tarihi bir dönüm noktasıdır. Sizler buranın ilk öğrencilerisiniz. Bu ilk öğrencisi olmak gurur verecek ama size ciddi anlamda sorumlulukta yükleyecektir. Kendinizi iyi yetiştirin ve meslek yaşamınızda hem şahsınızı hem de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edin. Tüm öğrencilerimize bütün eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi.

'HEDEFİMİZ, DÜNYADA HEKİMLİK YAPABİLECEK MEZUNLAR VERMEK'

Beyaz önlük giyecek öğrenciler kadar kendisinin de heyecanlı olduğunu söyleyen Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Gönüllü de, "İlk öğrencilerimize önlüklerini giydirip, steteskoplarını hediye edeceğiz. Yeni bir serüvene öğrencilerimiz başlayacaklar. Umarım 6 yıl sonra onları buradan uğurlarken benzer bir tören yapar, ilk öğrencilerimizi mezun etmiş oluruz. Şu anda bunun heyecanını yaşıyoruz. Bizim hedefimiz sadece Türkiye'ye hekim yetiştirmek değil, bütün dünyada hekimlik yapabilecek mezunlar vermeye çalışıyoruz. Bunun için öğrencilerimizi bütün yurtdışındaki sınavlara hazırlayacağız. Öğrencilerimizi sadece hekim değil, bilim insanı da yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

'BİR MESLEK SEÇMEDİNİZ, BİR YAŞAM BİÇİMİ SEÇTİNİZ'

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise, şunları söyledi: "Yeni meslektaşlarım olacak gençlerimizi; annelerini ve babalarını da gönülden tebrik ediyorum. Çok doğru bir tercih yapmışsınız. İyi ki hekim oluyorsunuz, bence hekimlik dünyanın en güzel mesleğidir. Gerçekten bu ayrıcalığı yaşarken anlayacaksınız. Bir meslek seçmediniz, bir yaşam biçimi seçtiniz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, geleceğin doktor adaylarına beyaz önlüklerini giydirerek, ilk steteskoplarını hediye etti.

- Ankara