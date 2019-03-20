Geleceğin Edebiyatçıları Ödüllerine Kavuştu

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen, "6. Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması" ve "3. Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, gençlerin yazmak ve okumak alanında gösterdiği gayretten dolayı mutlu ve umutlu olduğunu söyledi.Yazı yazmanın çok değerli bir vasıf olduğunu anlatan Kaptaner, "Yazmak çok özel bir şey çünkü günümüzde teknoloji üzerinden birçok işimizi halletsek de kitaplar her zaman değerini koruyacaktır. Kitap ve şiir yazmak her zaman çok saygı değer bir özellik olacak. Dolayısıyla akıllı cihazlarla kitapları karşılaştırmamak lazım, onlar bence farklı kategoriler." diye konuştu.Kaptaner, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması ve Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması'na bu sene farklı bir katkı daha yaptık ve yarışmamıza şiiri de dahil ettik, böylece organizasyon bir adım daha gelişmiş oldu." dedi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Timur Tuğral da merkezinde çocuk olan faaliyetlerin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Baktığınız zaman 'küçük bir çocuk' diyorsunuz ama ruhlarında çok büyük bir dünya ve hayalleri var. Belki de dünya o hayalleri zamanla daraltıyor. 2014'te bu proje başlarken, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mutlulukla destek olmuştuk. İlk günlerinden itibaren yarışma kapsamında ortaya çıkan ve bizi şaşırtan çok güzel eserler ortaya çıktı. 2017'de ise 'Çocukların hayalleri ölmesin, devam etsin' demiştik, Kültür AŞ ise bu sene yarışmaya genç yazarları da dahil ederek çok daha güzel yaptı." değerlendirmesinde bulundu."Yaşıtlarım şiir okusun şiir, şuur demektir"Çocukların ve gençlerin dil yetkinliğini geliştirmek ve İstanbul'u edebiyatla sahiplenmeleri amacıyla düzenlenen yarışmanın "şiir" kategorisinde ikinci olan Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Der-saadet Makamı) isimli şiirimle yarışmada derece aldığım için çok mutluyum. Ödül almak çok güzel bir duygu ama hiçbir zaman sonucunu düşünerek hareket etmedim." dedi.Tekin, yaşıtlarına okumaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:"Genç arkadaşlarım hiçbir şeyi bir başkasından beklemesin çünkü herkes kendi ilmini kendisi öğrenmek zorunda. Bu nedenle kendilerini iyi bir şekilde eğitsin, geliştirsin ve asla vazgeçmesinler. Ben kendimi, divan edebiyatı okuyarak geliştirmeye çalışıyorum. Cumhuriyet döneminde Sezai Karakoç, İsmet Özel, Erdem Beyazıt okuyorum ve divan edebiyatında da Hayali Bey'i ve Şeyhülislam Yahya'yı çok severek okuyorum. Bunların haricinde kelime hazinemi geliştirmek için ciltli kitapları okumaya çalışıyorum çünkü iyi kitaplar insanı daha iyi kitaplara götürüyor. Yaşıtlarımın şiirle ilgilenmesini isterim çünkü şiir, şuur demektir.""Hikaye" kategorisinde birinci olan Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi öğrencisi Mislina Bağce Aydere ise "Öykümde küçük bir kızı İstanbul olarak tasvir ettim. Mutlu olduğum ve istediğim bir alanda öykü yazdım ve bu alanda da ödül almak beni mutlu etti. İnsanlar tarafından desteklenmek ve takdir görmek çok güzel bir duygu. Yaşıtlarıma, mutlu oldukları, sevdikleri ve istedikleri alanda ilerlemelerini öneriyorum." diye konuştu.Hikaye ve şiir ödülleriİstanbul genelindeki bütün devlet ve özel ortaokul öğrencilerine açık olan "Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması"nda gönderilen eserler üzerinde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Bağcılar Özel Güneşli Final Ortaokulu'ndan Burak Öğreden birinci, Sancaktepe Özel Küçük Prens Ortaokulu'ndan Nil Tanka ikinci ve Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Ortaokulu'ndan Temuralp Çelik ise üçüncülük elde etti.Birinciye 1 dizüstü bilgisayar, Kültür AŞ Yayınları'ndan 150 liralık kitap çeki ve okul kütüphanesi için Kültür AŞ Çocuk Yayınları kitap seti, ikinciye 1 tablet bilgisayar ve Kültür AŞ Yayınları'ndan 150 liralık kitap çeki, üçüncüye ise 1 mini tablet ve Kültür AŞ Yayınları'ndan 150 liralık kitap çeki takdim edildi.Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması'nın "hikaye" kategorisinde Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi'nden Mislina Bağce Aydere birinci, Bakırköy Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Selin Palaz ikinci ve Kadıköy Özel Çevre Koleji'nden Sevgi Eda Keskin ise üçüncülüğü kazandı.Bu sene ilk kez yarışmaya dahil edilen Genç Yazarlar Yarışması "şiir" kategorisinde derece elde eden Şile Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi'nden Murat Taşdemir birinci olurken, Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nden Ayşenur Tekin ikinci ve Beşiktaş Özel Amerikan Robert Koleji'nden Seran Muti ise üçüncü oldu.Yarışmanın birincisine 3 bin lira ve Kültür AŞ Yayınları'ndan 150 liralık kitap çeki, ikincisine 2 bin lira ve Kültür AŞ Yayınları'ndan 150 liralık kitap çeki ve üçüncüsüne ise bin lira ve Kültür AŞ Yayınları'ndan 150 liralık kitap çeki takdim edildi.Ayrıca dördüncüden onuncuya kadar mansiyon ödülüne layık görülen öğrencilere de 500 lira ve Kültür AŞ Yayınları'ndan 150 liralık kitap çeki ödülü verildi.Törende, ödül ve hediye takdiminin ardından, müzisyen Özgün Uğurlu bir konser verdi.