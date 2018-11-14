14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

NURTEN ASLAN - Diyarbakır'daki zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilen Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) geleceğin El Cezerilerinin yetiştirilmesi amacıyla kurulan robot atölyesinde başarılı çalışmalar gerçekleştiriliyor.Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Türkiye'nin her ilinde eğitim hizmeti veren BİLSEM'lerde yürütülen çalışmalarla, üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklar eğitim görüyor.Diyarbakır'daki BİLSEM'de de fen laboratuvarı, müzik, matematik, resim, zeka oyunları ve deneyler ile çocukların gelişimine katkı sağlanırken, teknolojik gelişmelerin çocuklara aktarılması amacıyla da robot atölyesi kuruldu.Atölyede verilen 2 yıllık eğitimin ardından Şanlıurfa'da düzenlenen VEX Robotics Türkiye 2018-2019 sezonu turnuvasına katılan merkezin El Cezeri takımı, turnuvadan ödüllerle döndü.Öğretmenler Turgay Çeken ve Davut Çelik, öğrenciler Muhammet Hasan Uslu, Baran Oral, Salih Eymen Dönmez ve Barış Adar Çelebi'nin yer aldığı El Cezeri takımı turnuvada şampiyon olmalarının yanı sıra robot becerileri dalında da ikincilik elde etti. Takım ayrıca Özgün Tasarım Ödülü kazandı."Takımımız tabiri caizse dereceleri süpürdü"BİLSEM Müdürü Raci Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce robot takımı kurduklarını, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle altyapı çalışmaları yaptıklarını söyledi.Eğitimlerin ardından Şanlıurfa'daki yarışmaya gitmeye karar verdiklerini kaydeden Aksoy, yarışmaya kıt imkanlarla hazırlandıklarını, bir velinin sponsor olmasıyla gidebildiklerini belirtti.Aksoy, 26 ilden okulların katıldığı turnuvada robotik çalışmalar konusunda dünyada dereceye giren bazı okulların takımlarının da yer aldığına işaret ederek, bu şartlar altında özgüven ve ekip ruhuyla yarışmaya katılan öğrencilerin öğretmenlerinin koordinatörlüğünde çok güzel bir sonuç çıkardığını kaydetti.Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Diyarbakır'da geleceğin El Cezerileri yetişiyor. El Cezeri'nin torunlarının yeniden robotik kodlamada dünyada haykıracak güzel sözleri var. İstanbul'daki yarışmalara da katılacağız. Kanada, ABD, Katar ve Çin'de de bu tür yarışmalar oluyor. Amacımız bu yarışmalara da katılmak. Çocuklarımız onlara hazırlanacak.Kıt imkanlar içerisinde çok büyük başarı kazandılar. Onlarla gurur duyuyoruz, hedefimiz yüksek.""Bu çocuklar geleceğin El Cezerileri"BİLSEM Müdür Yardımcısı Sait Tatlı da 2 yıl önce derslerde daha aktif, girişken ve robota meraklı olan 10 öğrenciyi seçtiklerini ve bu çocuklara robot atölyesinde eğitim verdiklerini söyledi.Tatlı, "Çocuklara bu işi başaracaklarını söyledik. 2 yıldır bu çocuklar robot atölyesinde eğitim aldı. Şanlıurfa'da bu eğitimi taçlandırdılar. Çocukları kutluyorum. Bu çocuklar geleceğin El Cezerileri. 2023 vizyonunda çocuklarımız geleceğin mimarları olacaktır." ifadelerini kullandı.Öğretmen Turgay Çeken, öğrencilerin özveriyle çalıştığını, hedeflerinin uluslararası çaptaki yarışmalarda derece elde etmek olduğunu anlatarak, Diyarbakır'ın ismini bu alanda duyurmak istediklerini aktardı.Takımda yer alan 7. sınıf öğrencisi Salih Eymen Dönmez, yarışmaya kısa sürede hazırlandıklarını dile getirerek, "Yarışmada çeşitli dereceler aldık. Çok mutluyuz. Astro fizikçi olmak istiyorum." dedi.Baran Oral ise takım ruhu sayesinde yarışmayı kazandıklarını belirterek, "Daha önce umudum yoktu ama hepimizin farklı özellikleri sayesinde bu yarışmayı kazandık. İleride mühendis olmak istiyorum." diye konuştu.El CezeriEbü'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri, İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan Müslüman bilim insanı ve mühendis. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri, Diyarbakır'da Artuklu hükümdarlarının sarayında 32 yıl mühendis olarak çalıştı. Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldiği için El Cezeri olarak da tanındı. Çeşitli kaynaklarda; Ebü'l İzz'in robotlarla ve çeşitli düzeneklerle ilgili yazdığı kitabın 4 kopyası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde, bir kopyasının da Süleymaniye Kütüphanesi'nin Ayasofya bölümünde bulunuyor.