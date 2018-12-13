Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri 21-24 Şubat'ta Fuar İzmir'de!

Türkiye'nin beyin gücü İzmir'de buluşuyor

Teknolojinin gücünü üretime taşıyan yenilikçi çözümler, fuar kapsamında 8 ayrı kategoride ziyaretçilere tanıtılacak.

FIT'19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, üretimden dağıtıma tüm endüstriyel süreçlerde üreticinin ihtiyaç duyduğu çözümleri tek çatı altında sunuyor. Sanayinin beyin gücünü İzmir'de bir araya getiren Fuar, geçtiğimiz yıl 152 katılımcı firmaya ev sahipliği yaptı ve 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Endüstrinin kalbi, 21-24 Şubat'ta İzmir'de atacak. Otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunan FIT'19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı (Future Industrial Technologies Fair '19), 21 Şubat'ta Fuar İzmir'dekapılarını açıyor.

Tek çatı altında 8 ayrı endüstriyel fuarı birleştiren FIT '19 kapsamında; Otomasyon, Elektrik Elektronik ve Enerji, Hidrolik-Pnömatik, Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri, Makina, Kaynak Teknolojileri, Yüzey İşlem Teknolojilerive Taşıma, Kaldırma ve İstifleme Sistemleri fuarları katılımcılarına potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı sunacak.

Melis Üstün Hanay: "Beyin göçüne karşı, Türkiye'nin beyin gücüne odaklanmalıyız"

Geçtiğimiz yıl başlattıkları Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı ile İstanbul'da sınırlanan sektör buluşmalarına dinamizm kazandıran Bileşim Fuarcılık, bu yıl sanayi alanındaki teknolojik gelişmeleri bir kez daha İzmir'den ülkenin dört bir yanına taşımayı hedefliyor.

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'nın arkasındaki fikir altyapısını şöyle açıklıyor: "Endüstrinin rekabet gücünü dünya standartlarında tutmak, bir ülkenin temel gelişmişlik kriterlerinin başında geliyor. Bu rekabet gücünü koruyabilmemiz için de, yetişmiş insan kaynağımızı endüstriyel çözümler üretmeye yönelik motive etmemiz şart. Beyin göçünden şikayet etmek yerine Türkiye'nin beyin gücüne odaklanmalıyız. Bileşim Fuarcılık olarak uzun yıllardır endüstriyel üretim kollarının tamamıyla temas halinde olmamız, bize bu anlamda oldukça aydınlık ve umutlu bir gelecek öngörüsü sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında, teknolojik çözümler geliştiren ve bu geliştirilen çözümleri işine uyarlamak için büyük bir heyecan duyan firmalarımız var. "

Melis Üstün Hanay: "Fuarcılık sektörü olarak misyonumuz, sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner üreticilerimizi en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak"

Üstün Hanay, bu fuar ile üstlendikleri misyonu ise şöyle özetliyor: "Geçtiğimiz yıl fuarımızda 36 farklı sektörden 152 katılımcı firma ve 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık. Online randevu sistemimiz sayesinde nitelikli B2B buluşmalar organize ederek verimli iş birliklerinin kurulmasına katkıda bulunduk. Fuarcılık sektörü olarak bizim misyonumuz, iki tarafı en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak. Sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner üreticilerimizi doğru bir platformda bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul'un karmaşasından uzak, çok daha konforlu ve Türkiye'nin her yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar alanında bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri. Fuarımızın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum görünürlük sağlayacağını ve ziyaretçilerimize ufuk açan çözümler sunacağını şimdiden söyleyebiliriz."

21-24 Şubattarihleri arasında saat 10.00'dan itibarenziyaret edilebilecek FIT '19-Geleceğin Teknolojileri Fuarı, Ege Bölgesi'ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir'de düzenlenecek.