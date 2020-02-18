Haberler » Spor » Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor - Spor

Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.

18.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:48Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda çocuklar eğitim görmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde, futbol kurslarına kayıt yapan 6-16 yaş arası yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor. Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Talaytepe spor tesisleri ve 500 evler spor tesislerinde eğitim gören çocuklara 10 futbol antrenörü eşlik ediyor.

Büyükşehir Belediyesi futbol kursunda eğitim gören çocuklar, verilen eğitimler ve gösterilen ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:16:18