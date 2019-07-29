Haberler» Güncel» Haber

Geleceğin futbolcuları yetişiyor

29.07.2019 15:54 Geleceğin futbolcuları yetişiyor


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08   Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası
23:07   Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
23:06   Hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası
23:06   Trump ile Johnson, ABD-İngiltere ilişkilerini görüştü
23:06   Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar
23:04   Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve "tercüme" kursları tamamlandı
23:03   Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu