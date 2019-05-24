Geleceğin iç mimarları 'Mekan 2019'da yarışacak

İÇ Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerini ortak bir platformda buluşturmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Mekan 2019-İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması' için başvurular başladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından, geleceğin iç mimarlarını ortak bir platformda buluşturmak ve yapıcı bir rekabet ortamı yaratmak amacıyla düzenlenen 'Mekan 2019 - İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması' için başvurular başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmaya, Türkiye ve KKTC'de yer alan üniversitelerin İç Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde lisans eğitimi gören öğrenciler, 2018-2019 güz, bahar veya yaz döneminde hazırladıkları bitirme projeleriyle katılabiliyor. Her öğrencinin bir proje ile başvurabileceği 'Mekan 2019'a son proje teslim tarihi ise 1 Ekim 2019 Salı günü olarak belirlendi.

Öğrencilere, tasarım odaklı düşünme, iletişim ve etkileşim ortamı yaratma, yeni fikirler oluşturma konusunda destek olacağı düşünülen yarışmada bir diğer hedef ise iç mimarlık eğitiminde yarışma kültürünün oluşumuna katkı sağlamak.

JÜRİDE AKADEMİ VE SEKTÖRDEN ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYOR

Danışman jüri üyelerini İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ile Alligator Boya Pazarlama Yöneticisi Timur Ergün'ün oluşturduğu yarışmanın jüri koltuğunda ise akademi ve mimarlık sektörünün tanınmış isimleri yer alıyor. Yarışmanın jüri üyeleri arasında İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Usta, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Fitöz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Müge Bozdayı, İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Kutlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Cordan, Zoom TPU'dan İç Mimar Atilla Kuzu, To Design Studio'dan Tasarımcı Tanju Özelgin, Aura İstanbul'dan İç Mimar Jale Kulin, Gönye Proje Tasarım'dan İç Mimar Gönül Ardal, YalınTan+Partners'dan İç Mimar Yalın Tan yer alıyor.

KAZANANLAR 21 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Projelerin, 1 Ekim 2019 tarihine kadar İKÜ Ataköy Yerleşkesinde yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne teslim edileceği yarışmanın kazananları, 21 Ekim 2019'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: DHA