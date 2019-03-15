Geleceğin Karabağlar'ını Gençlerle Tasarlıyoruz

Başkan Selvitopu, önceki gün CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ile birlikte esnaf ziyareti yaparken gençler de bir araya geldi.

Gençlere Karabağlar ile ilgili beklentilerini soran Selvitopu,daha sonra onlara Karabağlar'ın 2060 yılına yetecek planlamalarından, kültür, sanat ve eğitime verdikleri desteklere kadar yaptıkları çalışmalardan söz etti. Karabağlar'da yaşayan genç nüfusun ilçede rahat bir yaşam sürmesi için modern Karabağlar hedeflerini de anlatan Başkan Selvitopu, yeniden başkan seçildiğinde gençlerle de ortak akıl yürüterek Karabağlar'ı daha da güzelleştireceklerini söyledi.

Günün anısına fotoğraf çekildiler

Gençlerin de fikirlerini tek tek dinleyen Selvitopu, daha sonra onlarla toplu fotoğraf çektirdi

Kaynak: Bültenler