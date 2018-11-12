Geleceğin Karatecileri Yetişiyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:36



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:36

Bayburt ilinde Karate Milli Antrenörü ve Hakemi İdris Gürbüz ün çalıştırdığı 06-11 yaş arası 30 kişilik Minikler Karate takımı çalışmalarını Kapalı Spor Salonunda aralıksız sürdürüyor.Hedeflerinin geleceğin teminatı çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan kurtarmak oluğunu ifade eden Karate Milli Antrenörü ve Karate Hakemi İdris Gürbüz, "Bununla beraber çocuklarımızı spora teşvik etmek için çalışmaktayız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Geleceğin güzel olmasını istiyorsak sağlıklı bir yaşam sürmeliyiz. Hem akıl sağlığımızı hem de vücut sağlığımızı korumalıyız. İnsanı insan yapan diğer canlılardan ayıran en önemli unsur olan aklın sağlıklı ve verimli bir şekilde insanlığın yararında kullanılması ancak sağlam ve sağlıklı bir vücutla mümkündür. İşte bunun için çocuklarımızı genç yaşta eğitmekteyiz. Geleceğin Milli Takımını geleceğin Milli Sporcularını yetiştiriyoruz. Bu vesile ile herkesi spor yapmaya devam ediyorum" dedi. - BAYBURT