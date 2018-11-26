Geleceğin Kasparov'ları Türkiye'de Yarışıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Konya Selçuklu Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen, 'Çocuk Olimpiyatı' olarak adlandırılan şampiyona, 39 ülkeden, 46 takım ve 222 sporcunun müthiş mücadelesine sahne olacak.

Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, TSF'nin bu büyük organizasyonu Konya'da düzenlemesinin anlamına dikkat çekti. "Genç ustalar Mevlana felsefesini de bu sayede öğrenmiş olacak" diyen Azmaiparashvili, Türkiye'nin organizasyon başarısını dünyanın ilgiyle izlediğini de vurguladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay da "Biz geleceğin Kasparov'larını, geleceğin ustalarını Türkiye'de ağırlamaktan mutluyuz" dedi.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nın açılışı, ismine yakışır biçimde, görkemli bir törenle gerçekleşti. TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, TSF Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"GELECEĞİN USTALARINI AĞIRLAMAKTAN MUTLUYUZ"

FIDE'nin en önemli organizasyonlarından birinin Türkiye'de düzenlenmesinin, Türkiye'nin dünya satrancındaki yükselişi için önemine dikkat çeken TSF Başkanı Tulay, "Türkiye olarak dünya satrancı için hafızalardan silinmeyeceğine inandığımız bir organizasyona imza atıyoruz. Dünya satrancının gözü kulağı yine Türkiye'de. Şimdiden etkinlik alanımızın seçimi, organizasyonumuzun kalitesinin yüksekliği için övgüler almaya başladık. Tüm organizasyonlarımızı eksiksiz ve satranç kültürüne yakışır bir ciddiyetle hayata geçiriyoruz. Pek çok kültür ve medeniyete beşiklik etmiş Konya'da, misafirlerimize sadece sportif bir heyecan yaşatmayacak, aynı zamanda zengin bir tarihi mirasa da tanıklık ettireceğiz. Biz geleceğin Kasparov'larını, geleceğin ustalarını ağırlamaktan mutluyuz" diye konuştu.

"MEVLANA FELSEFESİNİN YENİ JENERASYON TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ GAYET MEMNUNİYET VERİCİ"

ECU Başkanı Zurab Azmaiparashvili ise, Türkiye Satranç Federasyonu'nun yine örnek bir ev sahipliği yaptığını belirtti. Azmaiparashvili, "TSF'nin organizasyonları konusunda hiç kimse şüphe duymuyor. Türk organizasyonları hiçbir sürprize yer vermeyecek kadar başarılı. Bu yüzden Türk yöneticilerinin FIDE'de en üst düzeyde temsil edilmesini çok doğru buluyorum. Bu olimpiyatın, Anadolu ve Selçuklu tarihini yansıtan bir kentte de yapılmasını da takdir ediyorum. Genç ustalar Mevlana felsefesini de bu sayede öğrenmiş olacak. Hayat çok hızlı akıyor. İnsanlar olarak birbirimizden ayrı düştük ve sevgiyi unuttuk. Artık stresliyiz, sinirliyiz. Mevlana felsefesinin yeni jenerasyon tarafından öğrenilmesi gayet memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN HER KÖŞESİNDEN SPORCULAR KONYA'YA GELDİ

9 tur sürecek ve ülkemizden 5 takım ve 25 sporcunun yarıştığı 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda 39 ülkeden 46 takım, 112'si unvanlı toplam 222 sporcu hamle yapıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda sporcunun Konya'ya gelmesinde mutluluk duyduklarını kaydeden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, "Dünyanın her köşesinden buraya gelerek Hz. Mevlana'nın 'Kim olursan ol, yine gel' sözüne uyduğunuzu düşünüyorum. Bu organizasyonu Konya'da gerçekleştirmek bize gurur veriyor. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya ve TSF Başkanı Gülkız Tulay'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"KONYA BİR SPOR ŞEHRİ"

Konya'nın bir spor şehri olduğunun altını çizen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "Bugün burada satranç sporcularını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Satranç sporunun insanları, toplumları, farklı coğrafyaları birleştiren, dostluğu, kardeşliği pekiştiren son derece özel bir spor dalı olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise belediye olarak farklı spor branşlarına yatırım yaparak çocukların ve gençlerin spor alışkanlığı ve kültürü kazanmalarını sağladıklarını belirtti. Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na Hz. Mevlana şehri, barışın ve kardeşliğin şehri Konya'da ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Pekyatırmacı, Olimpiyat'ın çok kısa bir süre içinde organize edilebilmesi için büyük emekler veren Türkiye Satranç Federasyonu'na ve Başkanı Gülkız Tulay'a teşekkür etti.