Geleceğin mühendislerinden "elektrik ve su tasarruflu" sistem

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisede geliştirilen sistem sayesinde elektrik ve su kullanımında yüzde 50'ye varan tasarruf sağlandığı belirlendi.

Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler hem öğrendikleri bilgilerle kendilerini geleceğe hazırlıyor hem de okuldaki materyallerle birer mühendis adayı olarak yetişiyor.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümünde öğretmenler ve öğrencilerin iş birliğiyle elektrik ve sudan tasarruf edilmesine yönelik geliştirilen sistem okulda başarıyla uygulanıyor.

Binada kullanılan sistem, sensörler vasıtasıyla iletilen sinyallerle çalışıyor. Özellikle açık unutulan musluk ve ışıklar, sensör yardımıyla otomatik olarak kapanıp tüketimden tasarruf ediliyor.

Kamu binalarında yaygınlaştırılması hedeflenen projeyle, tesisatta yaşanan su kaçakları da anında tespit edilebiliyor.

Okul Müdürü Sedat Paslı, AA muhabirine, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinde öğrencileri istihdam sorunu olmadan yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Verdikleri eğitim ve sağladıkları imkanlarla mezunların kendi işlerini kurup geliştirme kapasitesine sahip olduğunu belirten Paslı, "Okulumuz bir fabrika gibi çalışıyor. Ayrıca döner sermaye işletmelerimiz var. Öğrencilerimiz yaptıkları işler karşılığında para kazanıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz öğretmenlerle iş birliği içinde sadece öğrenmiyor, o işin geliştirilmesi noktasında da adımlar atıyor. Öğrendikleri teknik bilgiler onları iş yaşamında bir adım öne çıkarıyor." dedi.

"Kapıdan çıkıldıktan itibaren elektrik ve su kesiliyor"

Teknik öğretmen ve alan şefi Semih Güven de projeyi öğrencilerle geliştirip hayata geçirdiklerini aktardı.

Okulda öğrencilere teorik ve pratik eğitimler verdiklerini dile getiren Güven, elektrik ve su tasarruflu sistemin işleyişi hakkında şunları kaydetti:

"Özellikle küçük yaş gruplarının eğitim gördüğü okul gibi kamu kurumlarında su kaçaklarının önüne geçebilecek bir sistem. Bu sistem sayesinde bir sensör aracılığıyla sinyaller göndererek bunu su tasarrufu haline getirdik. Kendi okulumuzdan yola çıkarak öğrencilerimizle bu sistemi yaptığımızda büyük bir tasarruf sağladık. Öğrencilerimizle döner sermaye aracılığıyla bunu tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırma adına çalışmalar yapıyoruz.

Bu sistemde lavaboya girdiğiniz andan itibaren elektrik ve su anında açılıyor. Lavabo kullanımından sonra kapıdan çıkıldıktan itibaren elektrik ve su kesiliyor. İçeride olmayınca ya da su, elektrik açık unutulduğunda kayıp yaşanmıyor. Okulumuzda bu sistemle yüzde 50 su ve elektrik tasarrufu sağladık. Öğrencilerimiz ön planda olacak şekilde kendilerine bu mesleği sevdirerek, bu tasarruf sistemi onlar için kurduğumuz bir iş kolu."

Lisenin bulunduğu yerleşkede bina yöneticiliği yapan Yahya Turhan, sistem sayesinde büyük ölçüde tasarruf sağladıklarını belirtti.

Öğrencilerden Oğulcan Erdoğan ise iyi bir eğitim aldıklarını ve mezun olduktan sonra da okulda öğrendikleriyle iş bulabileceğine inandığını anlattı.

Okulda öğrendikleriyle pratik yapabildiklerini vurgulayan Erdoğan, öğretmenlerinin kendilerine teknik bilgi anlamında çok destek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA