Geleceğin mühendislerine Rektör Çalış'tan tam destek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, para tekvando sporcusu Büşra Pişginel için biyonik protez kol yapan genç mühendislere gereken desteğin verileceğini bildirdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öğrencileri Ayşe Subaşı, Ömer Türkmen, Deniz Hançerkıran, Mustafa Şeflek, Rektör Prof. Dr. Çalış'ı ziyaret etti.

Genç mühendisler, gönüllü olarak sürdürdükleri ücretsiz protez uzuv yapma projeleri hakkında Çalış'a bilgi verdi.

Beraberinde getirdikleri biyonik protez kolun çalışma sistemini Çalış'a anlatan öğrenciler, projenin bazı aşamaları için destek istedi.

Öğrencileri tebrik eden Çalış, proje aşamasında öğrencilere her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA