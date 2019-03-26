Geleceğin Öğretmenlerine Rotary'den Liderlik Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı Karaca Otel'de düzenlenen "İletişim" temalı programa toplam 100 öğrenci katıldı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Agora, Alsancak, Bostanlı, Buca, Çakabey, Çiğli, Dokuz Eylül, E-kulüp, Gaziemir, Göztepe, Güzelyalı, İzmir, Karşıyaka, Kordon, Mavişehir, Teos Sakin ve Yeşil Rotary Kulüpleri bu yıl TLG yani"Toplum Liderleri Geliyor" liderlik eğitim seminerlerinin ilkini Dokuz Eylül Üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenledi. Her biri alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan ve gün boyu süren eğitim programında Görkem Başaran; "İknanın Psikolojisi ve Sosyal Medya", Utku Nefesoğlu; "Etkili Sunum ve Kendini İkna Etme", Ersin Ertürk; "Sağlıklı Yaşam" ve Hande Kesikçi; "Disleksi Farkındalığı" konularında gençlere yol gösterici oldu.

Geleceğin liderlerini yetiştirecek olan genç öğretmen adaylarına yönelik her yıl düzenlenen liderlik eğitimi seminerlerine bu yıl toplam 100 öğrenci katıldı. İlk kez gerçekleşen pilot bir uygulama ile 30 katılımcı e-TLG yani internet üzerinden online olarak eğitime katıldı.

Gençlerin Rotary için çok büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu, geleceğin liderlerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarına bu eğitimi düzenleyen tüm kulüplere, değerli bilgi birikimlerini gençlere aktaran konuşmacılara ve bütün eğitimi can kulağıyla dinleyip farkındalığı artan gençlere çok teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler