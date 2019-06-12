Geleceğin Okul Yöneticileri Sabancı Üniversitesi'nde liderlik kampına giriyor!

Okul yöneticileri ve yönetici adayları için geliştirilen Okul Liderliği Sertifika Programı, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi - EDU ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde konaklamalı olarak düzenlenecek.

1 ile 5 Temmuz, 22 ile 26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek sertifika programı, yöneticilerin 21. yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri, uygulamalı öğrenme ortamı sağlayarak geliştirmeyi amaçlıyor. Okulun bir yaşam, öğrenme ve yönetim alanı olmasından hareketle tasarlanan modüller, katılımcıların bütünsel bir bakış açısı kazanarak en yüksek faydayı sağlayacakları zengin bir içerik sunuyor.

Okul Liderliği Sertifika Programı, "Öğretimsel Liderlik", "Operasyonel Liderlik" ve "Dönüşümsel Liderlik" olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, sınıf içinde etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Eğitimlerde, etkin bir eğitim lideri olmak için; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak. Katılımcılara, kaynakların yönetiminden değişim yönetimine, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim ve yaratıcı problem çözme gibi konulara kadar pek çok başlıkta temel yeterliliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Farklı alanlarda uzman yedi eğitmenin dört modül üzerinden sürdüreceği programa, deneyimli öğretmenler, akademik ya da idari yöneticilik deneyimi olan (zümre, bölüm, koordinasyon vb.) adaylar, eğitim kurumlarının genel müdürleri ve yardımcıları, okul müdürleri ve yardımcıları katılabilecek.

Programın ilk grubunun katılımcılarından TED İstanbul Koleji Lise Müdür Yardımcısı Bülent Küçük, programı değerlendirdi: "Okul Liderliği Sertifika Programı'nı, daha önce farklı kurum ve kişilerden aldığım eğitimlerden ayıran, gerek planlama gerekse eğitmenlerin konularına olan hakimiyeti; eğitimde kullanılan yöntem, teknik ve içerik sunumu bana üniversite yıllarındaki öğrenme şevkimizi ve merakımızı hatırlatmasıydı. Katıldığım ilk iki modül süresince yaptığımız paylaşımlar, burada olma nedenimin gerçekten haklılığına vurgu yapmanın yanında, diğer tüm paydaşlarla olan paylaşım seviyesinin gerçekten üst düzey olduğunun fark edilmesine katkıda bulundu. Eğitimden hemen sonra eğitmenler tarafından bizlerle paylaşılan materyallere eve gider gitmez tekrar bakmamız, önerilen kitapların tedariği için anında aksiyon almamız bu sürecin şimdiden bizlere neler yaşattığının en büyük kanıtı…"

Kaynak: Bültenler