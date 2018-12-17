- Geleceğin pilotları bu seminerde buluştu

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- Geleceğin pilotları bu seminerde buluştuAtılım Üniversitesi'nden 'Geleceğin Mesleği Pilotluk' semineriAtılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Sedat Karaçayır: "Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradayız"Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim Başkanı Oben Oğultarhan: "İnsan nüfusu arttığı sürece ulaştırma ihtiyacı da artacak"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, üniversite adaylarına doğru tercih ve kariyer planlaması adına 'Üniversite Tercih Günleri' gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte, Ankara Atılım Üniversitesi, havacılığa ilgili duyan gençler için 'Geleceğin Mesleği Pilotluk' adlı seminer düzenledi. Üniversite Tercih Günlerinde, Türkiye ve K.K.T.C.'de bulunan birçok vakıf üniversitesi stant açarak öğrencilere yapacakları tercihler hakkında çeşitli bilgiler verdi. Üniversite adayları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte, Ankara Atılım Üniversitesi tarafından havacılık bölümlerine ilgi duyan gençler için 'Geleceğin Mesleği Pilotluk' semineri verildi. Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Başkanı Oben Oğultarhan'ın sunumlarını yaptığı seminerde, gençlere havacılık sektörüyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra iyi bir pilotun nasıl olabileceği konusunu da anlattı. Gerçekleşen seminer akabinde üniversite adayları da havacılık sektörü ve pilotluk mesleği hakkında merak ettikleri soruları yöneltti."Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradayız"Üniversite Tercih Günlerinde konuşan Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Sedat Karaçayır, "Eskişehir'deki aday öğrencilerle buluşmak için bugün buraya geldik. 22. yılını kutlayan Atılım Üniversitesi köklü akademik kadrosuyla iyi bir eğitim vermenin yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde de diğer üniversitelere öncü olma yolunda ilerliyor. Özellikle kültür, sosyal, sanat ve bilim alanlarında toplam 65 öğrenci kulübümüz bulunmakta. Bu kulüplerimiz aktif olarak faaliyetlerine, etkinliklerine yıl boyunca devam ediyorlar. Ayrıca 17 farklı branşta 28 takım ile spor faaliyetlerimiz de devam ediyor. 2017-18 sezonunda Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu'nun verilerine göre elde ettiğimiz 49 madalya ile Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradayız" ifadelerini kullandı."İnsan nüfusu arttığı sürece ulaştırma ihtiyacı da artacak"Ardından konuşan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Başkanı Oben Oğultarhan, yoğun katılımdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ben kendim de bir Eskişehirli olarak katılımın bu kadar geniş olmasından çok mutluluk duydum. Gençlerimize pilotluk mesleğinden bahsettim. İnsan nüfusu arttığı sürece ulaştırma ihtiyacı da artacak. Katlanarak artıyor, sürekli olarak. Bu ihtiyaçlar arttığı sürece paralel olarak 'uçak sayısına duyulan ihtiyaç, bu uçakları kullanan pilotların eğitilmesi' bu konudaki talep ve ihtiyaçlar da artıyor. Pilotluk, hayallerde olan bir meslek. Her çocuğun hayalinde olan bir meslek. Çünkü pilotluk, havacılık, ve uçmak insanoğlunun var olduğu günden beri en büyük hayali. Çok kolaya, çok hafife alınabilecek bir meslek dalı da değil pilotluk. Zira büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz. Şu an itibariyle Atılım Üniversitesi kendi uçaklarına, kendi eğitim uçağı filosuna, kendi eğitim hangarına ve kendi uçuş eğitim organizasyonuna sahip olan ülkemizin ilk ve tek vakıf üniversitesi" dedi.