06 Aralık 2018 Perşembe 17:04



06 Aralık 2018 Perşembe 17:04

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde 2016 yılından itibaren yürütülen "Geleceğin Programcıları Genç Dahiler Projesi" kapsamında 780 öğretmen ve bin 710 öğrenciye ulaşıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda proje faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2 bilgisayar laboratuvarı kurularak, öğrenci ve öğretmenlere bilgisayar gibi düşünme eğitimleri verildi.Eğitimler kapsamında, bilgisayarca düşünme, bilgisayarsız programlama, algoritma, oyun ve oyunlaştırma teorik temelleri, oyun tasarım süreçleri, kodu ile oyun programlama, kodu Game LAB arayüz tasarımı ve proje geliştirme başlıkları altında toplandı.Söz konusu projeye ait faaliyetlerin yayılımının sağlanması ve daha fazla öğrenciye ulaşılarak gelişen dünyanın gerektirdiği insan özelliklerine sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla 6 ilçede belirlenen okullarda bir dizi etkinlik planlandı.Etkinliklerin üçüncüsü Mezitli ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu'nda yapıldı.Okulda 98 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte öğrencilerin kodlamayla kendi becerilerini keşfetmeleri ve farkındalık düzeylerini arttırmalarına katkı sağlandı.