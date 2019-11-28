Siemens Healthineers ve Bayer tarafından radyoloji alanında hızla gelişen beklentileri, ihtiyaçları ve vizyonları değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Geleceğin Radyoloji Platformu" etkinliğinde radyoloji dünyasından birçok paydaş bir araya geldi. İlk kez gerçekleştirilen toplantıda sunumlar, uzman katılımları ve soru cevaplarla radyoloji alanının bugünü ve geleceği tüm yönleriyle ele alındı.

Radyoloji alanının inovatif şirketlerinden Siemens Healthineers ve Bayer, 22 Kasım 2019 tarihinde Swissotel The Bosphorus Oteli'nde "Geleceğin Radyolojisi Platformu" etkinliğini düzenledi. Radyoloji alanındaki beklentileri, ihtiyaçları ve vizyonları doğrudan uzmanlardan dinlemek ve radyoloji dünyasının paydaşlarına ortak bir tartışma platformu sunmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilen toplantıya aralarında rektör, dekan, üniversite ve özel hastane bölüm başkanları ile görüntüleme merkezi sahiplerinin de yer aldığı yaklaşık 70 radyolog katıldı. Radyolojide mevcut durum ve gelecek senaryolarına ilişkin sunumlara uzmanlar da yorumları, soruları ve cevaplarıyla katkıda bulundu.

"DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN BİLİM"

"Geleceğin Radyoloji Platformu" Bayer Türkiye Ülke Müdürü Ecz Oya Gözeler, "Bayer olarak inovasyon odaklı olmamız, faaliyet gösterdiğimiz her pazarda liderliğimizi korumamızın temeli, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşamını iyileştirmenin de esasıdır. Dünyanın dört bir yanındaki hastalara, hastalıkları önleyerek, hafifleterek, tedavi ederek ve aynı zamanda daha iyi tanı olanakları sunarak yardımcı oluyoruz. Amacımız Türkiye'de liderliğimizi korumak, bu sayede de sizler, paydaşlarımız ve çalışanlarımız için değer yaratmak. Bu toplantıyı değerli iş ortağımız Siemens Healthineers ile birlikte Türkiye radyoloji dünyasında sizlerle birlikte daha iyi çalışmalara imza atmak amacıyla düzenliyoruz. Bu iş birliğimiz bizim için çok önemli. Radyoloji'nin dününü, bugününü oluşturan sizlerin geleceği oluşturmada yeri kritik öneme sahip. Bu amaçla bu toplantıyı interaktif bir platform olarak düzenledik" dedi.

SIEMENS HEALTHINERSS'IN YILLIK AR-GE BÜTÇESİ 1 MİLYAR 328 MİLYON EURO

Siemens Healthineers Türkiye CEO'su Enis Sonemel ise radyoloji alanında artık bugünün değil geleceğin konuşulması gerektiğini ifade ederek "Şirketler olarak yapmamız gereken sürekli yenilenmek. Yenilenmek için de birbirimizi dinlemeliyiz çünkü ancak bir şeyler paylaştıkça yenilenebiliriz. Bu platform da bunun için etkili bir araç olacak" diye konuştu. Görüntüleme alanındaki teknolojik yenilikler ve gelişmeler nedeniyle giderek daha fazla sorulan "Yapay zeka radyologların yerini mi alacak?" sorusunu hatırlatan Enis Sonemel, sözlerine şöyle devam etti: "Hayır, bu teknolojiler radyologların yerini almayacak. Aksine gelişen teknolojilerle birlikte daha fazla ve daha iyi radyologlara ihtiyaç duyulacak. Biz sizlere istenmeyen varyasyonu, sapması olmayan, tam olarak görmek istediğiniz kalitede görüntüyü ve veriyi oluşturan daha iyi sistemler ve yazılımlar sunacağız"

"MİSYONUMUZ DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN BİLİM"

Amaçlarının bir radyoloğun gerçek değerini ortaya koyacak araçlar üretmek olduğuna dikkat çeken Siemens Healthineers Türkiye CEO'su Enis Sonemel, "Bunu yaparak, her geçen gün daha çok veriyi analiz etmek durumunda kalan radyologların işini kolaylaştırıp değerli zamanlarını klinik katma değeri yüksek karar anlarına yoğunlaştırmalarını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Siemens ve Bayer olarak şuna yürekten inanıyoruz: Radyolojinin geleceği radyologların elinde. Burada bizim işimiz ise size yardımcı olmak." Konuşmasında Siemens Healthineers ile ilgili önemli rakamsal bilgiler de paylaşan Siemens Healthineers Türkiye CEO'su Enis Sonemel, sözlerine şöyle devam etti: "Bu geleceği kurabilmek için Siemens Healthineers, yılda 1 milyar 328 milyon Euro ile cirosunun çok ciddi bir oranını Ar-Ge'ye ayırıyor. Hep daha iyisini sunmak hedefiyle inovasyon çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz." diye konuştu.

UZMANLAR GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİNİN GECEĞİNİ TARTIŞTI

Geleceğin Radyolojisi Platformu'nun ilk sunumu ise Prof. Dr. Mehmet Ertürk tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Ertürk, "Radyoloji gibi hızla gelişen bir alanda ülkenin fikir önderlerini bir araya getirmeyi, onları doğrudan dinlemeyi amaçladık. Bu sayede sinerjisi yüksek bir etkileşim gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" diyerek "Yeni Nesil Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Hızlandırma Teknolojileri" başlıklı bir sunum yaptı. MRG alanındaki en büyük beklentilerden birinin hızlı görüntüleme olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertürk, Siemens Healthineers teknolojilerinin sağladığı hızlı görüntüleme teknolojilerini paylaşırken çok yakın bir gelecekte özellikle derin öğrenme teknolojisi ile desteklenen MRG hızlandırma yöntemlerinin artık daha fazla devreye gireceğine dikkat çekti. Ertürk'ün sunumunun ardından katılımcılar, MRG hızlı görüntüleme teknolojilerini değerlendirerek bu konudaki beklentilerini paylaştı.

RADYOLOJİDE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Prof. Dr. Mustafa Özmen ve Prof. Dr. Utku Şenol radyolojide yapay zeka konulu sunumla son zamanların en tartışmalı konularından birini ele aldı. Prof. Dr. Özmen, 2020 itibarıyla radyoloji alanında Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Bilgisayarlı ve Yapay Görme, 5G, Dijital İkiz, Artırılmış Gerçeklik, 3D Baskı, Genomik, Robotikler ve Giyilebilir Teknolojiler ile öne çıkacak 9 teknolojiye ve bu teknolojilere ilişkin beklentilere değindi. Konuşmasında radyolojide bilişimin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özmen özellikle gençlerin bu alanda daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

RADYOLOJİDE DÜŞÜK DOZ VE DOZ YÖNTEMİ

Toplantının ikinci bölümünde ise Siemens Healthineers Bilgisayarlı Tomografi İş Birimi Yöneticisi Arda Savda "Düşük Doz ve Dual Enerji" sunumuyla düşük doz uygulamalarından örnekler verirken sağlık merkezlerindeki doz yönetimi yaklaşımları ile ilgili oldukça etkileşimli bir tartışma gerçekleştirildi. Özellikle acil servislerde, bilhassa pediatrik hastalara yönelik düşük doz-yüksek kalite beklentisi ve verilen radyolojik dozların takibi konularına dikkat çekilerek yeni geliştirilen teknolojilerin bu alanda sağladığı iyileştirmeler değerlendirildi. Daha sonra Prof. Dr. Mecit Kantarcı "Spesifik Biyomarker ile HCC ve Karaciğer Görüntülemede Güncel Yaklaşım" başlıklı bir sunum yaptı."Geleceğin Radyolojisi Platformu"nun kapanış bölümünde ise Prof. Dr. Cem Çallı "Ben neden bu kadar 'relaksım'?" sunumuyla kontrast maddeleri ve relaksivite konusunu ele aldı.

RADYOLOJİ ALANINDA EN ÖNEMLİ KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Sunumlarla beraber gerçekleşen yorum ve soru-cevap bölümlerinde farklı kurum ve uzmanlık alanlarından radyologlar, radyoloji alanındaki en önemli konuları birçok farklı açıdan değerlendirme imkanı buldu. Uzmanlar aynı zamanda gelecekte biyomarkerlardan nasıl özellikler beklediklerini de doğrudan Bayerli yetkililerle paylaştı. Platformun "Tanı, Takip ve Taramada Meme MR" başlıklı son sunumunda Prof. Dr. Nermin Tunçbilek toplumun yakından takip ettiği meme sağlığı konusunda görüntüleme ve kontrast madde alanındaki en son gelişmeleri ve yaklaşımları paylaştı. Prof. Dr. Tunçbilek ve uzmanlar, yapay zeka, derin öğrenme gibi yeni teknolojilerin meme tanısına şu an getirdiği ve gelecekte getirmeye devam edeceği olumlu gelişmeler üzerinden interaktif bir değerlendirme yaptı.

- İstanbul