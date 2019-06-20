20.06.2019 14:57
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Geleceğin ressamları Kocasinan Akademi'de

Geleceğin ressamları Kocasinan Akademi

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.

Kocasinan Belediyesibünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.
Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akademi tarafından açılan resim kursunda öğrenciler, yaz tatillerini hem eğlenerek hem öğrenerek geçiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi resim eğitmeni Zeynep Dağaçar, kursta çocuklarla kara kalem çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Dağaçar, şunları kaydetti:
"İlk olarak temel çalışmalardan başladık. Kara kalem tekniği, kara kalem ışık ve ton geçişleri ile ışık ve gölge tekniğini kullanarak objelerin birbir çizilmesini öğretiyoruz. Özellikle çocuklarımız gördüklerini bir kağıda nasıl aktarıyorlar bu bizim için önemlidir. İlerleyen zamanda çocuklarımız güzel çizimler yapabilecek seviyeye gelecek."
Kurs sayesinde resme olan ilgilerinin daha da arttığını ve ileride meslek ya da hobi olarak resim yapmaya devam edeceklerini ifade eden gençler, bu imkanı sunan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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