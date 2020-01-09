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Geleceğin şampiyon kayakçıları Ergan Dağın'da eğitiliyor

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, "Geleceğin Kayakçıları Ergan Dağında" projesi kapsamında öğrencilere kayak eğitimi kursu açtı.

09.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:52Geleceğin şampiyon kayakçıları Ergan Dağın'da eğitiliyor
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü, "Geleceğin Kayakçıları Ergan Dağında" projesi kapsamında öğrencilere kayak eğitimi kursu açtı.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen kursta, 240 öğrenci, kayak sporuyla tanıştırılıyor.
Valiliğin desteğiyle yürütülen ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından temel kayak bilgilerinin öğretildiği eğitimlerde, öğrencilerin ulaşım ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz şekilde karşılanıyor.
Eğitimlerin 10 haftada bitirileceği öğrenildi.

Kayak Merkezi, Spor

Kaynak: AA

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